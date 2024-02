El ex delantero e ídolo de Independiente Sergio "Kun" Agüero desmintió hoy enfáticamente la posibilidad de retornar a la actividad profesional y salió al cruce de los rumores que indicaban su inminente incorporación al plantel que dirige Carlos Tevez.

“A muchos les estará llegando la noticia. Es totalmente mentira. No voy a entrenar con Independiente . A veces se inventan cosas. Si bien el cardiólogo me dijo que está todo bien, para volver a entrenarme en alto nivel me faltan muchos estudios", afirmó Agüero en una transmisión por la plataforma Twitch.

El "Kun" Agüero puso fin a las especulaciones sobre su regreso, que incluso daban por hecho una aprobación del actual cuerpo técnico, más allá del audio de voz de su cardiólogo, el cual compartió días atrás en otro streaming.

Agüero, de 35 años, anunció su retiro del fútbol el 15 de diciembre de 2021 a causa de la arritmia cardíaca que sufrió el 30 de octubre, como jugador de Barcelona, en el partido contra Deportivo Alavés

Por otra parte, Independiente regresará mañana al trabajo con la idea de dejar atrás lo más rápido posible la derrota 1-0 ante Racing Club, en el clásico de Avellaneda, del sábado pasado por la 7ma. fecha de la Copa de la Liga.

Por decisión de Tevez, el plantel tuvo dos días de descanso y retomará los entrenamientos en el predio de Villa Domínico con vistas al partido del próximo sábado ante Argentinos Juniors, en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

En principio, Tevez podrá contar con el mediocampista Lucas González, quien se recuperó de una distensión muscular originada en el triunfo 2-0 ante Instituto de Córdoba, como visitante, por la sexta fecha.

La presencia del defensor Juan Fedorco con el resto del plantel no está asegurada. El central fue reemplazado por Felipe Aguilar a los 28 minutos del segundo tiempo del clásico con Racing, a causa de una lesión muscular.