Seis jugadores de Los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, quedaron aislados en Kingscliff y sin poder ingresar a Queensland, al ser acusados de violar “restricciones sanitarias” por la pandemia del coronavirus, luego de un viaje interno en Nueva Gales del Sur, en Australia.



Los jugadores involucrados no podrán participar del encuentro ante el representativo local, por el Rugby Championship, programado para el sábado 2 de octubre, en Gold Coast.



Se trata de Sebastián Cancelliere, Joaquín Díaz Bonilla, Felipe Ezcurra, Pablo Matera, Santiago Medrano y Santiago Socino, quienes no se alistarán en el último compromiso del equipo albiceleste en el certamen. También están aislados el manager Lucas Chioccarelli y el analista de video, Rodrigo Martínez.



El diario australiano Courier Mail comunicó que “jugadores e integrantes del staff de Los Pumas” no pudieron regresar a la concentración, al no poseer la “documentación correspondiente a raíz de las restricciones sanitarias”, impuestas por el gobierno local.



“Los jugadores y el personal tuvieron que pasar la noche en un hotel de Kingscliff, al sur de la frontera estatal, después de visitar un retiro de salud en Bryon Bay”, indicó la publicación Nine News.



La Unión Argentina de Rugby (UAR) emitió un comunicado en el que destaca que los jugadores involucrados están “en perfecto estado de salud, alojados en un hotel de la zona, a la espera de que sea resuelta su condición”.



“Por el momento, su única limitación es la imposibilidad momentánea de traspasar la jurisdicción estatal para volver a reunirse con el resto de los integrantes que permanece en Queensland”, agregó el texto.



“La UAR está realizando todas las gestiones necesarias a nivel institucional y prestando toda la asistencia para facilitar el regreso de los jugadores y staff a la mayor brevedad posible”, consideró.



“En forma paralela ha iniciado un proceso interno para esclarecer lo acontecido y determinar las responsabilidades correspondientes”, aclaró UAR.



Los Pumas, que no consiguieron ningún triunfo y perdieron los cinco encuentros que sostuvieron en el torneo, se despedirán del Rugby Championship este sábado, a las 3.50, en el duelo que animarán frente a los Wallabies australianos, que le ganaron 27-8 el pasado fin de semana.