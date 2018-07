Sin pelos en la lengua. Así se mostró el DT argentino que fue campeón del mundo en 1978. Menotti habló de todo. De Sampaoli, de Tapia y del mal momento por el que está pasando el fútbol argentino.

El entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978, César Luis Menotti, sostuvo ayer que "el fútbol argentino está en una situación catastrófica" y que el presidente de AFA, Claudio Tapia, "no está bien aconsejado".



Menotti dijo textualmente: "El fútbol argentino está en una situación catastrófica. Este momento del fútbol argentino es un momento de tensión. Tienen dos meses para reunirse con todos los entrenadores que quieren. Que juegue el Sub-17 mientras tanto, Argentina sin Messi vale igual que el Sub-17".



Ayer se filtró un audio privado en el que el entrenador decía que le gustaría agarrar un arma y matar a los de la AFA, tras leer que Tapia pretende que la Albiceleste tenga una sede deportiva en Marbella (España).



"Lo subieron con una intencionalidad que no es la mía. Ahora me explican que la casa la ofrecen gratis, en comodato, igual no le veo utilización. Yo hablaba con un amigo y dije boludec... Agarrar un revólver... Después me entero de que no lo compraron, que sólo fueron a ver el predio", explicó.



"Tapia es un hombre que no tiene experiencia en donde se metió. Esto es mucho más grave que ser dirigente sindical. Me parece que está en soledad y quiere resolver problemas. No lo aconsejan bien. ¿Cómo va a ver eso cuando no tiene entrenador?", añadió.

Buscan resolver temas en una semana que no se resolvieron en 20 años



También dijo que el paso de Sampaoli por la selección fue un atraso porque hubo mucha improvisación y que preguntarle a Messi quién debería ser el entrenador sería un grave error.



"Yo como técnico soy entrenador porque creo que puedo enseñarle cosas al mejor. Yo vi progresar a Maradona. Siempre fue alguien que fue progresando".



Además, le molestó que Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca, no esté en la lista de posibles candidatos a suceder a Sampaoli. "Si los últimos dos campeonatos los ganó, que lo incluyan en la lista de 200. Veo al presidente de Boca proponiendo al DT de River. Es medio cómico", dijo.



Por último, criticó que se analiza contratar como seleccionador a entrenadores que llevan muchos años fuera del país. "Meten a cualquiera, a todo tipo desocupado lo presentan como un candidato", concluyó.

Bauza: "Yo trataría de convencer a Simeone"



Edgardo Bauza, el seleccionador de Argentina que antecedió a Sampaoli, dijo ayer que la AFA debería convencer a Diego Simeone, actualmente en el Atlético de Madrid, para que asuma como entrenador tras la salida



de Sampaoli. "La última vez que charlé con Simeone me dio la impresión que no agarraría Argentina. Está muy cómodo en Atlético, aunque me parece el ideal para este momento", sostuvo Bauza.



El actual entrenador de Rosario Central sostuvo que la AFA debería tratar de convencer al "Cholo" porque es el indicado por su "manera de trabajar" y su personalidad. "Le van a respetar lo que pida para armar un buen equipo", afirmó.



La AFA anunció que recién el 31 de julio comenzarán a evaluar los pasos a seguir. Ricardo Gareca, Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino, José Pekerman, Jorge Almirón, Matías Almeyda y Ramón Díaz son los otros posibles candidatos.