"La Bestia" Quiroga vestirá hoy la malla líder de una carrera que tuvo una primera etapa muy dura.

Durante la veintena de minutos que le insumieron las notas con los medios radiales, Mauricio Quiroga terminó el agua de su caramañola y bebió una botella de una bebida hidrolítica, tratando de menguar el calor insoportable que estoicamente soportaron durante poco más de dos horas y media. Resaltando que se encuentra muy bien, destacó que aún "no entiende" por qué "lo despojaron de una segura victoria en el Prólogo". "¿Si fue dura? Durísima", afirmó.



Consultado sobre cómo se las ingeniaron para romper el homogéneo bloque de la Agrupación que los duplicaba en cantidad de efectivos, Mauricio agradeció a sus compañeros que lo apuntalaron. "Emiliano (Ibarra) y Daniel (Díaz) dejaron todo para que yo no gastara energías y pudiera responder en el embalaje. Por eso siempre digo que los triunfos, como éste, pertenecen a todo un gran equipo".



Posteriormente, añadió que la única manera de equilibrar las chances con sus rivales directos era atacarlos para no dejarlos llegar armados a la definición. "Tienen hombres de mucha calidad y muy veloces, por lo que si los atacábamos podíamos contar con el apoyo del resto, como ocurrió y se nos dio, porque al final pudimos imponernos en la etapa", explicó.



Sobre lo que resta, Mauricio Quiroga comentó que "queda mucho y hay que ir día a día y etapa por etapa".