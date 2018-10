Al frente. Rubén Darío Forestello empezó a mostrar lo que vino a hacer y para Vélez presentaría ya otro modelo y varios nombres distintos sabiendo que la necesidad es ganar.

Tras la serie negativa de tres derrotas, el cambio de timón era necesidad en San Martín. Era ahora o podía ser nunca y Rubén Darío Forestello fue la elección para buscar esa reacción. Llegó, lo ayudó la postergación del partido contra Rosario Central para tener más tiempo de trabajo y en esta semana empezó a poner en cancha lo que vino a hacer: cambiarle la cara a San Martín. En esa búsqueda, en la mañana de este jueves Forestello decidió ratificar lo que venía amagando desde que comenzó la semana colocando una formación con otro sistema y con cuatro cambios en nombres respecto del último partido que fue el pasado 23 de septiembre ante Atlético Tucumán. Así, en el fondo desde lo táctico mantendrá la línea de 4 defensores con algunos retoques en los nombres remarcando la titularidad que tendrá Francisco Mattia tras una larga ausencia por su lesión, reemplazando a Facundo Erpen. Mientras que mantendrá como compañero de zaga a Arian Puchetta. En tanto que en el lateral izquierdo volvería Federico Milo en lugar del uruguayo Gianni Rodríguez. El que se mantiene es Jonatan Goitía por el carril derecho.



Del medio para adelante empiezan las modificaciones sustanciales porque deja el modelo de los cuatro volantes para jugar con tres bien definidos. Y en esa decisión, el que aparece como regreso es Matías Fissore, quien irá por Franco Cristaldo, acompañado de Marcos Gelabert y de Claudio Mosca que ahora se soltaría más por el sector izquierdo de esa zona, dejando la posición que tenía con Coyette como doble volante central. Y arriba será el sector con más retoques ya que Gustavo Villarruel será titular en el lugar que ocupó Pablo Palacios Alvarenga en el último juego y en el sistema será socio de Martín Bravo que irá como punta más definido y con Nazareno Solis ya suelto definitivamente como delantero aunque con algunas obligaciones en el retroceso.



La necesidad de revertir urgente este mal momento, la idea del nuevo entrenador apunta a ser más directo, más vertical, con menos tránsito en el medio, buscando lastimar a los rivales. San Martín había mostrado buen trato de la pelota en los primeros tres partidos pero luego fue perdiendo esa lucidez como para abastecer a sus delanteros. Terminó confundido y siendo intrascendente. El interrogante es saber cómo responderá la formación sin un centrodelantero como Castillejos o Palacios Alvarenga, lo que supone otra velocidad para el ataque apuntando a tener espacios para explotar la velocidad de Villarruel y Solis.

Este viernes no habrá adelantos de la fecha 7 por los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Vélez: Habló Heinze y viajaron



Tras la práctica matutina en su Villa OIímpica, el técnico de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, atendió a la prensa y no confirmó la alineación para enfrentar mañana a San Martín. "Nuestra virtud es luchar con mucha pasión, con mucha gente y con mucho esfuerzo. El equipo refleja que quiere ir a buscar los partidos. Vélez es un equipo al que le podés ganar, pero va a costarte lograrlo", aseguró el Gringo. Por el momento no definió quiénes van a jugar pero ya es un hecho que no va a contar con Rodrigo Salinas, quien sufrió un desgarro y estará cuatro semanas afuera de las canchas. "Lo de Salinas es una pérdida grande porque estaba en un gran nivel", dijo el técnico del Fortín.



En la victoria frente a Aldosivi la fecha pasada, Lucas Robertone también salió lastimado (padeció un esguince) y mantuvo preocupado al cuerpo técnico. De todas maneras, el Gringo tranquilizó a sus hinchas. "Robertone no está descartado, ha tenido una evolución muy buena y su predisposición también", contó.



El Vélez de Heinze lleva dos derrotas en 17 partidos: logró siete victorias y nueve empates.