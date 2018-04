Buena onda. Nicolás Massú, capitán de Chile junto a Daniel Orsanic, de Argentina, se juntaron para DIARIO DE CUYO en la previa del gran duelo que hoy atrapa toda la atención en el mundo del tenis. Los dos remarcaron que esa rivalidad de la que tanto se habla, será solo deportiva.

Para calmar los nervios y sacarlos del único tema que hoy por hoy les ronda en la cabeza, Daniel Orsanic y Nicolás Massú, capitanes de las selecciones de Argentina y Chile, respectivamente, se dieron un permitido. En la previa del gran duelo buscando el repechaje para entrar en el Grupo Mundial de Copa Davis que comenzará mañana, los mandamás de las selecciones se reunieron en una nota exclusiva de DIARIO DE CUYO para comenzar a palpitar el cruce, llevar calma con respecto al clima que se puede vivir en la serie y hablar del otro deporte que los apasiona: el fútbol.



Ambos lo practicaron desde chicos, incluso Massú lo hizo en un club, pero después, los dos se profesionalizaron en el tenis donde triunfaron. Y si bien nunca se arrepintieron de esa elección por la raqueta, los dos se calificaron como apasionados por el deporte de la redonda. "El fútbol es el deporte más popular en ambos países, me encanta y lo sigo practicando junto con otro deporte que también me gusta y es el surf", contó Orsanic, quien agregó: "Lo más lindo que tiene es que te juntás con muchos amigos y tiene ese plus de compartir un tercer tiempo, como comerte un asado", explicó entre risas.

Massú, en tanto, se inició en el tenis desde muy pequeño inculcado por una familia que respiraba tenis. Pero atraido por el Everton en su Viña del Mar natal, se involucró de niño con el fútbol. "Cuando tenía 10 u 11 años mezclaba tenis con fútbol, se me complicaba con los entrenamientos entonces por pedido de mi abuelo seguí con el tenis y tuve la suerte de llegar lejos. La verdad que no me arrepiento, aunque el fútbol es también una gran pasión", contó el ex tenista chileno quien supo darle a su país dos medallas de oro, en singles y dobles, en los JJOO de Atenas.



Orsanic se desempeñaba como enganche por ser zurdo y al igual que su compatriota no se arrepiente en haber elegido al tenis: "Tuve la suerte de dedicarme de lleno al tenis profesional y poder vivir del tenis, soy un privilegiado por eso. Pero si no hubiese jugado al tenis, hubiese intentado ser futbolista", remarcó.



Ya metiéndose en clima de Davis, ambos contaron cómo esperan esta serie crucial y remarcaron la camaradería sanjuanina. "Ya falta poco. Seguimos afinando detalles y nos estamos adaptando bien, estamos muy cómodos recibiendo mucho cariño de la gente. La organización tiene una predisposición muy linda, los sanjuaninos son muy amables y eso nos hace sentir muy cómodos", valoró Orsanic.



Massú visitó la provincia en el 2009 en un partido exhibición junto a David Nalbandian y luego, poco antes de su retiro, jugó un Challenger aquí. "San Juan nos ha recibido excelente, tan cordiales como siempre. Argentina es mi segunda casa, vivi siete años en Buenos Aires cuando llegué con 20 años y fue acá donde gané mi primer título. Hace 25 años que conozco muchos de los que están acá, con Daniel (Orsanic) incluso nos conocemos desde siempre", expresó el chileno, quien agregó sobre la misión de su equipo: "A estos jugadores que están acá los conozco desde que tenían 16 años. Es un equipo muy joven pero está capacitado para dar la sorpresa. Argentina es uno de los equipos más fuertes que hay, y para nosotros que queremos estar en el Grupo Mundial, es una gran prueba".



Por último, los dos cerraron llevando un mensaje de paz y haciendo hincapié en el respeto. "Es la gran oportunidad para ambos países de demostrar que podemos tener una rivalidad pero netamente deportiva, será un gran espectáculo donde ganará el mejor", contó Orsanic.



Massú, quien estuvo presente hace 18 años en aquel suceso que terminó con incidentes, también pidió respeto: "Eso que pasó fue muy triste y trato de no recordarlo, sobre todo porque jugaba con un gran amigo como es Mariano Zabaleta. Estoy seguro que eso no pasará nunca más. Aquí hay un clima muy lindo y protagonizaremos una buena serie, siempre respetándonos".