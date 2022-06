En las últimas horas se conoció la convocatoria de Juan Pablo Castro al combinado de Argentina XV en reemplazo de Matías Moroni, que sube a Los Pumas ante la baja por lesión de Santiago Chocobares.

De esta manera "Tito" Castro se sumará a Argentina XV una vez finalizada la gira que tendrá Jaguares XV por los Estados Unidos.

El plantel de Jaguares XV comenzó hoy los entrenamientos en Casa Pumas y mañana tendrá una nueva jornada de trabajo. La delegación viajará mañana por la noche rumbo a los Estados Unidos, donde participará en el Challenge Cup of the Americas, un certamen que se llevará a cabo en Glendale, Denver, junto con Peñarol (Uruguay), los American Raptors (uno de los fundadores de la MLR, en la que actuó hasta 2020) y los UBC Old Boys Ravens (Vancouver).