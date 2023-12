Los Pumas 7's, uno de los equipos que, más allá de jugar su torneo, se prepara para los Juegos Olímpicos 2024 con aspiración de podio, volvió a comenzar con éxito otra etapa del Circuito Mundial. Con dos triunfos en Ciudad del Cabo, segundo capítulo de la temporada tras salir subcampeón en Dubái, el seleccionado pasó a cuartos de final en Sudáfrica.

Pese a la caída en el último duelo, frente a Fiyi (12-19) las victorias ante España (31-12) y Francia(21-7) fueron las que permitieron la clasificación a la primera instancia de la Copa de Oro, cruce contra Canadá desde las 5.34 de hoy, hora argentina. Los cuartos de final del seven Argentina vs. Canadá (a las 5.34); Irlanda vs. Nueva Zelanda (a las 5.56); Australia vs. Sudáfrica (a las 6.18); y Fiyi vs Francia (a las 6.40).