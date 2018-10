Bronce. Sumó Rubén Ramos en la jornada de ayer, lo hizo en la prueba ómnium.

Era el objetivo por el cual venían trabajando hace meses en el velódromo rawsino, por eso con la misión cumplida de haberse adueñado del medallero, los sanjuaninos festejaron la consagración. Nicolás Naranjo, que sumó una medalla de plata junto a Richeze en la Madison, contó: "Si bien buscábamos el oro, esta medalla que nos llevamos es muy valiosa por el nivel de nuestros rivales. Fueron semanas de trabajo para dar lo mejor por esta camiseta, quizás hoy no se da el resultado que más hubiésemos querido pero nos queda la satisfacción que se dejó todo", contó el oriundo de La Bebida. La multicampeona Maribel Aguirre que ayer rasguñó el bronce pero que sumó dos oros para San Juan, realizó su balance que lógicamente resultó altamente positivo: "Fue un campeonato con objetivos cumplidos porque me propuse la persecución y las vueltas puntuables y las pude cumplir, incluso estuve a un segundo de bajar el récord en la persecución. Trabajé mucho tiempo para cerrar un año inmenso ganando ruta y pista. Perseverar y trabajar duro día a día por mas que todo se ponga cuesta arriba es lo que me da satisfacción enorme estos resultados", expresó, mientras que Rubén Ramos agregó: "Esto es gracias al enorme trabajo que hacemos con el cuerpo técnico de la manera más profesional posible".

OTROS RESULTADOS

La Santiagueña fue escolta

Sánchez Parma es sanjuanina por adopción. Sumó un oro en la ómnium.

La tercera jornada también tuvo como protagonista a la Santiagueña que sumó otro oro y terminó siendo escolta de la sanjuanina en el Medallero. Esa asociación ganó la Velocidad por equipos de Damas con Florencia Sosa y Natalia Vera. La plata le correspondió a Litoral Santafecino con Paula Acuña y Adriana Perino y el bronce fue para Jazmín Gómez y Micaela Gutiérrez de Pueblo de La Paz. En los varones el oro fue para Metropolitana con Pablo Perruchoud, Julián Cazzola y Franco Perruchoud. La Cordobesa se llevó la plata con Leandro Botasso, Juan Pablo Serrano y Franco Victorio y el bronce fue para Mar y Sierras con Renzo Amoroso, Gonzalo Seoane y Lucas Vilar. En la Madison el oro fue para Metropolitana con Tomás Contte y Nahuel D"Aquila con 41 puntos. La plata fue para la Sanjuanina con Naranjo y Richeze y el bronce fue para la Cordobesa con Guillermo Bruneta y Diego Valenzuela, con 17. En el Omnium ganó San Juan con Julia Sánchez Parma que sumó 199 puntos, la plata fue para Metropolitana con Micaela Barroso con 182 puntos y el bronce para Mar y Sierras con Carolina Turienzo con 171 puntos. El Keirin de varones tuvo una destacada participación de los cordobeses que se quedaron con el oro y el bronce gracias a Juan Pablo Serrano y Leandro Bottasso. La plata fue para Alan Ovando de la Santafecina.