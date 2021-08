Los medios de diferentes partes del mundo se hicieron eco este jueves de la salida de Lionel Messi del club Barcelona y todos marcaron el "final de una era" luego de casi dos décadas.



El diario Marca, de Madrid, le dio su portada prácticamente entera al rosarino, con una cabeza en la que tituló: 'Oficial: Messi no seguirá en el Barcelona' y una foto del futbolista tomándose la cara.



En la misma línea se mostró Diario ´Sport´ de Barcelona: '¡Messi no renueva con el Barça!' con una imagen del máximo goleador histórico del club de espalda y la cabeza gacha.



Además, al ingresar en la noticia automáticamente se dispara un video con los 672 tantos.



Ambos medios coincidieron en que la principal cuestión pasó por el límite del presupuesto establecido por LaLiga de España, presidida por Javier Tebas, en línea con el comunicado oficial de la institución catalana.



El que se diferenció es Mundo Deportivo, el otro medio catalán, y apuntó más contra el delantero: 'El Barça anuncia su ruptura con Messi', en una tapa compartida con el presidente del club, Joan Laporta. En el cuerpo de la noticia igualmente sólo difundieron el texto de Barcelona y evitaron opiniones al respecto.



En Italia, La Gazzetta Dello Sport le dedicó también un espacio importante al argentino: 'Messi-Barça, sáltese todo. El club: "Obstáculos económicos y estructurales"'.



"Es sensacional lo que ha estado sucediendo en España en las últimas horas. La renovación de Lionel Messi con el Barcelona, que hasta hace unas horas se había dado por hecho, sufre un vuelco sensacional. Y el mercado se está preparando para un shock que sería increíble", redactaron desde Milán.



Otro país donde repercutió rápido fue en Reino Unido y el diario online The Mirror encabezó: "Lionel Messi abandona Barcelona".



"La estancia de dos décadas de Lionel Messi en el Barcelona ha terminado después de que "obstáculos económicos y estructurales" le impidieran firmar un nuevo contrato", explicaron en el medio británico.



La figura Messi saltó también el charco, con noticias en Ovación, de Uruguay; Bocón, de Perú y O'Globo de Brasil. Los tres medios deportivos afirmaron que el futbolista podría "continuar la carrera en París Saint Germain con su amigo Neymar" y abrieron una puerta a Manchester City.



Justamente, Liam Gallagher, conocido por haber sido vocalista de Oasis y de Beady Eye, es hincha del conjunto inglés dirigido por Josep Guardiola y escribió en su Twitter: "Vamos Messi ya está".



Además, no faltaron los clubes argentinos, como Sacachispas, que en su Twitter bromeó e hizo un fotomontaje de Messi con la camiseta del club de Villa Soldati.



"Dormiste, @FCBarcelona", le escribieron a los españoles, con un emoticón de carita sacándole la lengua y guiñándole un ojo.



Otro que se sumó en esa broma fueron los Denver Nuggets de la NBA, donde juega el cordobés Facundo Campazzo, y le mandaron: "Oye Messi ... creemos que encajarías bien", en un video donde se vio al basquetbolista argentino y al serbio Nikola Jokic y otros compañeros patear una pelota de básquet en la previa a un encuentro.



Ibai Llanos, uno de los twitcheros más importantes del mundo, conocido por hacer entrevistas a muchos deportistas de elite y ser la voz de varios videojuegos, puso: "La madre que me parió" sobre el comunicado de Barcelona. Su posteo alcanzó más de 60 favs en menos de 40 minutos, en una cuenta que ostenta casi 5 millones de seguidores.



Las redes sociales se llenaron de memes y bromas acerca de la "mala decisión" de Sergio 'Kun' Agüero, quien llegó hace dos meses libre desde Manchester City para compartir plantel con Messi, uno de sus mejores amigos.



Uno de ellos, en el que se lo vio al ex Independiente acostado con la expresión de 'No debí hacer esto', pensando en su determinación de dar el salto a Barcelona posiblemente para cerrar su carrera profesional.



En otros casos, los usuarios postearon videos de Messi con sus jugadas, gambetas y goles en estos años. "Estoy muy bien acá en Barcelona y me gustaría quedarme por siempre", se lo ve decir en uno, en el que tendría alrededor de 15 años.