La misma pasión. El DT de la Albiceleste Lionel Scaloni y el gobernador Sergio Uñac comparten admiración por el deporte de la bicicleta.

Contento por estar en el interior, el director técnico de la Selección argentina agradeció el apoyo de los sanjuaninos que se apostaron en el aeropuerto y en el ingreso al hotel para brindarle la mejor bienvenida, además recalcó su pasión por el ciclismo y prometió venir a la próxima edición de la Vuelta Internacional a San Juan.



"Estoy orgulloso de estar en el interior, es muy bueno que la Selección venga a estos lugares, lo de la gente es una locura. Vimos gente que estuvo dos o tres horas en el hotel esperando y eso a los jugadores les conmueve porque alguna vez fueron ellos los que estuvieron ahí, esperando por un autógrafo. Necesitábamos de este calor, será un envión anímico para lo que se nos viene, disfruten de tener tan cerca a estos monstruos", confió el DT. Y conociendo que San Juan es tierra de ciclismo, hizo referencia al accidente que tuvo hace unos meses paseando en su bicicleta por Mallorca: "Estoy en deuda porque yo con el ciclismo tengo algo particular, a pesar del golpe que me pegué, me encanta el ciclismo. Estuve a punto de venir a la Vuelta así que me comprometo en venir para esta próxima edición", expresó y el gobernador Sergio Uñac, a los minutos formalmente lo invitó.



Con respecto a lo estrictamente futbolístico y teniendo en cuenta que definió a última hora la formación titular para hoy, el DT sostuvo que los once que salgan de arranque hoy no tienen asegurada su titularidad para el debut en la Copa América: "Estamos trabajando en hacer un equipo. La idea es que sea un equipo sólido, difícil, que se sienta identificado y al que sea difícil ganarle".



Por su parte, Uñac recalcó la importancia de apostar a los procesos y no tanto a los resultados. Además, le agradeció al presidente de la AFA Claudio Tapia por la chance de traer a la Selección: "Estamos orgullosos de tener a un presidente sanjuanino en la AFA". "Chiqui", por su parte, respondió a los halagos: "Es especial estar en mi tierra, le quiero agradecer al Gobernador la chance de poder ver la Selección con 100 pesos (el costo de la popular) y que encima esa plata le quede a los clubes. Es un gesto enorme", valoró el mandamás de la AFA.

Mucho show en la previa

Los nuevos ingresos con los que cuenta el Estadio se pondrán a prueba hoy con el choque que congregará a más de 25 mil espectadores y que en esta ocasión no provocará cortes de transito debido a la reciente inauguración de los accesos y colectoras de Ruta 40. Las puertas del estadio se abrirán a las 18 horas para que el público pueda disfrutar de un show con músicos locales y la actuación del cuartetero cordobés Ulises Bueno.



Para quienes asistan a la la Popular Sur y Platea Este podrán estrenar la nueva playa de estacionamiento de 3.500 vehículos. La misma está ubicada detrás de la cancha auxiliar y lindante al futuro velódromo que se encuentra en plena construcción. Al mismo se accede por calle General Acha. Otra alternativa puede ser por Ruta, pero deberán desviarse por calle 5 hasta llegar a General Acha. Para quienes asistan a la Popular Norte y Platea Oeste el ingreso será por calle 6 donde habrá un desvío para ingresar por colectora de Ruta 40 (ver infografía). Cabe destacar que cada boleto de estacionamiento cuesta 100 pesos y todavía están a la venta en las boleterías del Aldo Cantoni.