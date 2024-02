Los chicos dieron todo pero no alcanzó. Obras perdió ayer ante Monteros y ya no tiene chances de seguir luchando por mantenerse en la Liga Argentina de Vóleibol. Y aunque aún debe jugar dos partidos más por el Tour 7 en Buenos Aires, el último de la fase regular, el equipo sanjuanino no podrá salir del fondo de la tabla. De esta manera, Obras descendió por segunda vez en su historia.

El "Decano" de la Liga Argentina la tenía complicada porque no sólo estaba obligado a ganar todos sus partidos del Tour 7 sino esperar que no sumara el penúltimo, Tucumán de Gimnasia. Sin embargo, Obras cayó en su primer juego, ayer ante Monteros por 3 a 0, mientras que Tucumán sumó un punto al ceder en tie break frente a Policial.

Se trató de la 15ta derrota de Obras en 18 fechas, una campaña que no le permitió mantener la categoría. Los sanjuaninos ya habían descendido en la temporada 2008/09, cuando perdieron la serie de Play Out ante Villa María Vóley. Los de calle 25 de Mayo recuperaron su lugar en A1 en la temporada 2012/13.

A Obras aún le quedan dos juegos en la Liga Argentina, ya que hoy se medirá ante San Lorenzo a las 14 y cerrará el domingo ante Ciudad. Y si bien el descenso está consumado por la tabla de posiciones, los sanjuaninos deberán esperar a la próxima temporada para saber la decisión del campeón y subcampeón de la Liga Nacional, que tendrán derecho deportivo de ascenso.

Hoy juega UPCN

UPCN abrirá hoy el Tour 7 ante Boca Juniors, desde las 17 y en el Cedem 2 en Buenos Aires (TyC Sports Play). El equipo sanjuanino marcha segundo en la tabla de posiciones con 40 puntos, a seis del puntero Ciudad y con uno de ventaja sobre Policial, el tercero, que tiene un partido más; por lo que está clasificado a cuartos de final.

Luego, UPCN se medirá mañana ante Tucumán de Gimnasia y cerrará el domingo ante Monteros.