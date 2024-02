En casa, el modelo "Pancho" Martínez está intratable. Perfecto. Dos jugados, dos ganados. Afuera, en su primera excursión mordió el polvo: 0-1 en Santiago del Estero contra Güemes. Esta tarde, a las 18 horas, San Martín tendrá una nueva oportunidad en esta hiperextensa fase regular de la temporada de la Primera Nacional.

Al Verdinegro le toca visitar a Maipú, un equipo que se quedó sin entrenador en la semana tras la expulsión de Ruben Sambueza, luego de sumar el fin de semana anterior la tercera caída en fila.

Abriendo la fecha, Estudiantes (BA) superó de visitante 1-0 a Talleres (RE) y es puntero de la "Zona A".

En este panorama, el equipo sanjuanino cuenta con una gran chance en la vecina provincia. Por todo lo que implica un duelo cuyano de este tipo, si bien no es un "clásico" tradicional. San Martín demostró en la victoria 2-1 ante Gimnasia hace una semana un buen rendimiento, aunque sufrió demasiado por no liquidarlo antes. Pero el 4-3-3 del 2024 se va asentando y ahora deberá hacerlo afuera del Hilario Sánchez, donde se ha vuelto inexpugnable por ahora. También se dará algo atípico en el certamen como es que por primera vez no repetirá la forma inicial.

El volante, Jonathan Zacaria, sufrió un desgarro en el posterior izquierdo y por eso perderá su lugar entre los titulares. Su lugar será tomado por Tomás Escalante, quien ya lo suplantó en buen nivel ante el Lobo jujeño. El resto, Martínez repite la fórmula apuntando a la tenencia del balón en el mediocampo y buscando ser un equipo corto.

Del otro lado del campo estará el Cruzado. Un equipo que aún no sumó puntos en las tres presentaciones e incluso no marcó un tanto. De hecho, le costó el puesto a Sambueza en la semana tras la dirigencia cortar el vínculo y llamar para una segunda gestión a Juan Manuel Sara, quien dirigió al equipo en el 2022 durante 36 partidos con rendimiento regular: 11 victorias, 15 empates y 10 caídas.

El once inicial es una incógnita para los mendocinos, que recién hoy tendrán más certezas.

Se viene la segunda excursión del certamen para San Martín, con una materia clave pensando en consolidarse como un candidato al ascenso.