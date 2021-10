Racing empató 1-1 con Estudiantes en el estadio Juan Domingo Perón, en lo que fue el partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional. La Academia no pudo finalizar con la seguidilla de malos resultados y alcanzó su séptimo partido sin ver la victoria en el torneo local.

En un primer tiempo con chances claras para los dos, el palo fue protagonista en ambos arcos. El primero fue en el de Racing, tras un flechazo de Pellegrini que estalló sobre el poste izquierdo de Arias. El segundo se dio luego de un gran tiro de Juan Cáceres que pasó a Andújar y de milagro no se metió en la red.

En el segundo tiempo, la Academia madrugó al Pincha y Aníbal Moreno estableció el 1-0 apenas transcurrido el minuto de juego. Con el gol, el elenco de Úbeda estaba consiguiendo sustancialmente volver a la victoria después de mucho tiempo.

Sin embargo, la alegría no duró más de media hora, porque a los 35" apareció Leonardo Godoy para poner el 1-1 y quitarle la posibilidad a los de Avellaneda de reencontrarse con los tres puntos. Luego Zapiola tuvo un tiro en el poste que pudo haber cambiado las cosas, pero el empate se mantuvo hasta el pitazo final.

Con este resultado, Racing llegó a siete partidos consecutivos sin ver la victoria y cada vez le queda más lejos el ingreso a la Copa Libertadores del año próximo (está décimo en la anual y se clasificaría a la Sudamericana). Mientras tanto, Estudiantes alcanzó los 25 puntos y quedó cuarto tanto en la tabla de posiciones del torneo como la anual para la clasificación a las copas.

El arquero de Racing, Gabriel Arias, tuvo su merecido reconocimiento antes del encuentro con una plaqueta al cumplir su encuentro número 100 en el club. El estadio lo ovacionó al cuidapalos chileno en este acto y el jugador respondió con un cálido saludo.

Licha López fue directo

El capitán de Racing, Lisandro López, no ocultó su malestar tras el empate de local y así estirar la racha a siete partidos sin ganar. Y también se refirió al grito de los hinchas pidiendo la vuelta de otro ídolo, Diego Milito: "Siento que la gente es algo injusta con esta Comisión Directiva que encaminó al club y que está haciendo las cosas realmente bien. Que no estén saliendo las cosas dentro de la cancha, pese a todo lo que intentamos, es otra cosa. Pero no hay que nublarse por una mala racha como la que atravesamos. De esto se sale mirando hacia adelante y trabajando como lo venimos haciendo", puntualizó y agregó sobre el desarrollo del encuentro: "Siento que nos aferramos a una victoria que era muy corta y fallamos en intentar estirar la diferencia con algún contragolpe. Hay que corregir varias cosas y esperar la mejoría que ya vendrá".