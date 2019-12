Encendido. Mauro Icardi mantiene firme su gran rendimiento en el PSG y ayer aportó en el 4-1 contra el Saint Etienne.

El volante Leandro Paredes y el delantero Mauro Icardi marcaron ayer en la goleada 4-1 de París Saint Germain ante Saint Etienne, en el cierre de la fecha 18 de la liga francesa de fútbol.



Paredes, ex Boca, abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo, con un fuerte remate de media distancia que significó su primer grito en el torneo.



Icardi señaló el tercero para el equipo parisino, que también tuvo como titular a Ángel Di María, y extendió a ocho sus anotaciones en el certamen.



El ex Inter de Italia está a tres del atacante de Monaco, el francés Wissam Ben Yedder (11), y contabiliza 12 goles sobre 15 partidos disputados con la casaca de PSG.



El cierre de año no pudo ser mejor para estos tres futbolistas argentinos.



En el caso de Icardi, por ejemplo, dejando de lado cualquier rumor sobre una posible salida del club parisino, algo que descartó su pareja y manager, Wanda Nara.



Es que el delantero tiene vigente un préstamo hasta junio del próximo año con el PSG, pero se hablaba que podía tomar otro destino su carrera.



El pase sigue perteneciendo al Inter de Italia, que se niega a tenerlo pero por ahora no quiere venderlo.



El goleador francés Kylian Mbappé marcó el resto de los tantos para París Saint Germain (PT 43m y ST 44m) que pudo haber ampliado la ventaja con el penal marrado por el astro brasileño Neymar (ST 17m).



París Saint Germain logró la quinta victoria en fila y se afirmó en la punta del campeonato.



Saint Etienne, que sufrió la segunda caída consecutiva, finalizó con diez jugadores por la expulsión del marfileño Jean-Eudes Aholou (PT 25m).



La jornada continuó con los siguientes partidos: Burdeos 0-Estrasburgo 1; Lyon 0-Rennes 1.



Resultados: Lille 2-Montpellier 1; Metz 1-Olympique de Marsella 1; Nimes 0-Nantes 1; Angers 0-Monaco 0; Toulouse 0-Reims 1; Amiens 1-Dijon 1; Brest 0-Nice 0.



Inédito



Casi once años después de iniciar su carrera, el valor de mercado de Neymar en la prestigiosa web Transfermarkt ha bajado por primera vez. La estrella brasileña del PSG ve así cómo repercuten en su precio dos años de poco éxito en el PSG. Desde 2017 a la actualidad su valor era de 180 millones de euros, mientras que ahora su costo es 160 millones.