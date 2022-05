Mañana será día de cambios drásticos en los destinos de la Liga Sanjuanina de Fútbol ya que la Asamblea prevista para este viernes tendrá como punto principal en el noveno lugar del Orden del día la elección de la mesa directiva. Juan Valiente, actual presidente de Sportivo Desamparados, será el nuevo presidente de la Liga en reemplazo de Oscar Cuevas, quien en algún momento resistió la chance de esta elección pero luego, acató las decisiones de Inspección General de Personas Jurídicas. Pero lejos de irse definitivamente de la LSF, el Pato se plantó firme y con el respaldo del presidente de AFA, el sanjuanino Claudio Tapia, terminó de acordar con el presidente entrante su designación como vicepresidente primero, que lo proyectaría directamente para representar a la provincia ante la Asociación del Fútbol Argentino. Además, Cuevas reasumirá como presidente de Peñarol. En la previa de la Asamblea de este viernes, Cuevas quiso aclarar algunas cosas antes de dejar su cargo al frente de la Liga: "Yo mantuve una reunión con Tapia y este último lunes, previo a la reunión del Consejo, estuvimos charlando con Valiente. Al pedido especial que me hizo Tapia de unificar una sola lista para no resentir a la Liga, se acordó que la vicepresidencia primera sería el lugar ideal para vincular a San Juan ante la AFA. Así, este viernes habrá Asamblea y será elegido la nueva mesa directiva (presidente, secretario y tesorero). El lunes próximo se concretará la elección de las vicepresidencias y el acuerdo es que yo quede como vice primero, con la idea de estar ante AFA permanentemente. Fue complejo y no esperaba este final de mi ciclo en la Liga pero creo que jamás traicioné mi forma de manejarme. Hay que estar siempre dispuesto a dar lo mejor y desde la vicepresidencia vamos a buscar lo mejor para San Juan".

Desde la autocrítica, Cuevas sabe que quedaron muchas cosas por hacer y a la hora de su salida, no termina de asumir las razones de su desvinculación: "Creo que es un cambio político que tiene algunas razones que desconozco pero uno tiene que ser prudente siempre. Duele irse pero siempre se priorizó la unidad del fútbol de San Juan y el consejo del presidente Claudio Tapia fue ese. Vamos a trabajar desde donde nos toque".

En el futuro inmediato, Cuevas volverá a la presidencia de Peñarol y desde el lunes, será vicepresidente primero de la Liga: "Yo pedí licencia en Peñarol cuando asumí en la Liga. Así que ahora, retomo el cargo en el club y espero la reunión del Consejo del próximo lunes para quedar ya confirmado como vicepresidente".

Oficial 2022: se viene la fecha 15

Con cinco partidos para el sábado, otros cuatro para el domingo y el restante el lunes, quedó programada la fecha 15 del Oficial 2022 de Primera A. El sábado abrirán Árbol Verde-Marquesado, Rivadavia-Carpintería, Sarmiento de Zonda-Alianza, Atenas Pocito-Trinidad y Colón Junior-Del Bono. Mientras que el domingo la jornada 15 seguirá con Juventud Unida-Desamparados, 9 de Julio-Villa Obrera, Juventud Zondina-San Lorenzo de Ullum y la presentación del líder, Unión ante Aberastain de Pocito. Quedará para el lunes el partido entre San Martín y Peñarol.