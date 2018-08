La próxima Vuelta, cuya fecha se modificó -va del 27 de enero al 3 de febrero del año próximo- y la posibilidad que la dispute el triple campeón mundial de ruta, Peter Sagan, son temas que entraron en el convenio de colaboración firmado con la ASO, empresa organizadora del Tour de Francia y del Rally Dakar.

Cuando Sergio Uñac, gobernador de San Juan, habla de deporte, pero específicamente de ciclismo, se distiende y disfruta. Es una disciplina que practica para mantenerse físicamente, ya sea sobre una bicicleta de ruta o una fija, razón por la cual ayer, en la media hora que conversó en exclusiva con DIARIO DE CUYO sobre la próxima edición de la Vuelta de San Juan, se lo notó entusiasmado, por lo conseguido en las dos ediciones internacionales, anteriores, y por lo que pretende se pueda conseguir en el futuro. ‘Mi idea es que la Vuelta sea autosustentable. Que cuando yo no esté al frente de la provincia el gobernador que venga siga apoyándola. Es una fuente de ingreso importante y un acontecimiento que nos pone en el ojo del mundo’, afirmó y contó que la UCI (Unión Ciclista Internacional) le fijó como fecha de realización la semana del 27 de enero al 3 de febrero de 2019.

Uñac, estuvo el mes pasado un par de días en Francia, observó cómo se organiza y se vive la carrera ciclista más importante del mundo. El Tour, ese que le deja a la ASO (Amaury Sport Organization) 70 millones de dólares anuales es la carrera a imitar. ‘Ellos se apoyan en cuatro puntos claves, que nosotros podemos replicar a menor escala: 1) La venta de derechos televisivos, 2) La sponsorización, 3) Los estados provinciales y 4) El merchandising. Es un espectáculo muy bien armado’, explicó.

Sobre el convenio con ASO, que aparte del Tour de Francia organiza 16 carreras más (ver Un gigante... ) y colabora en otras tres, la máxima autoridad provincial comentó que será una colaboración. ‘Se encargarán de ofrecer a su cartera de clientes, de 198 países, la televisación de la carrera. Lo que, entendemos, con nuestro secretario de Deportes, Jorge Chica, nos permitirá un ingreso que permita afrontar los gastos que demanda la carrera’.

El cambio de fecha original se debe a que en los dos años anteriores la Vuelta se superponía con el final del Santos Tour Down Under, competencia de etapas que se desarrolla en Australia y abre el calendario World Tour, al que asisten los 18 equipos que integran la elite del ciclismo profesional. Esta modificación dará una semana de luz entre una prueba y otra y permitirá que gane cuerpo el sueño de los sanjuaninos, que dentro del equipo alemán Bora Hansgroe, que disputó la pasada Vuelta a San Juan, esté el tricampeón mundial de ruta, Peter Sagan. ‘No está confirmado que venga, pero he charlado con Giovanni Lombardi, su representante y se lo ha invitado, como también al equipo SKY, donde corre Christopher Froome’ confió el gobernador.



Uno de los puntos donde Uñac afirma su postura de fortalecer a la ‘carrera de los sanjuaninos’ es la explosión turística que produce. ‘Hicimos una evaluación y durante el año pasado tuvimos un 60 por ciento de la capacidad hotelera mensual cubierta, con picos del 100 por ciento. Uno de esos momentos fue durante la Vuelta’, graficó y luego agregó: ‘Debemos mejorar la oferta, tratar que la gente llegue una semana antes o se vaya una semana después y pueda no sólo ver la carrera, sino también disfrutar de nuestros paisajes’.

De todas las cosas que vio, en la carrera de ciclismo más importante del mundo, al gobernador le llamó poderosamente la atención la manera en que se manejan publicitariamente. ‘Antes del paso del pelotón, aproximadamente un cuarto de hora antes abre la ruta una caravana con movilidades de las empresas que patrocinan el Tour, van adornadas con figuras como las que se utilizan en los carruseles de la Fiesta del Sol o de los corsos de Carnaval; todas ellas referidas a productos, ya sea bicicletas u otros productos que aportan para que se realice la carrera’.



También destacó otro aspecto relacionado al cicloturismo. ‘Después que pasa el pelotón de ciclistas aparecen rodando aquellos aficionados que quieren experimentar las vivencias de los corredores, allí pueden verse muchos que van sacando fotos con sus teléfonos celulares o llevan una cámara en el casco y filman el entorno, las tribunas y el colorido. Vamos bien, pero nos falta mucho por aprender para seguir creciendo y hacer grande a la Vuelta’, concluyó.







"Quiero que cuando haya otro gobernador la Vuelta esté instalada y no sea un gasto".

SERGIO UÑAC Gobernador de San Juan

El turismo

100

La Vuelta es uno de los acontecimientos en los que se cubre la totalidad del porcentaje de las plazas hoteleras. Según contó el gobernador el promedio anual es del 60 por ciento, con picos del total como sucede durante esta prueba.

Un gigante en organización de espectáculos

La ASO (Amaury Sport Organisation) es parte del grupo de medios franceses EPA (Éditions Philippe Amaury). Organiza grandes eventos deportivos como el Tour de Francia y clásicas competencias ciclistas como París-Niza, París-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, la Flecha Valona. El Rally Dakar (competencia automovilística cuyo origen fue París-Dakar); el Abierto de Tenis de Francia, que se juega en Rolland Garros; la Maratón de París y varias carreras ciclistas en África y Asia.



ASO es propiedad del periódico deportivo L"Équipe, el cual comenzó a organizar el Tour de Francia en 1903. Esta empresa, que es un gigante en la organización de espectáculos deportivos, renovó recientemente su asociación con la cadena pública France Télévisions por otros cinco años.





France Télévisions emite el Tour de Francia en exclusiva desde 1985 y la empresa dueña de sus derechos lo vende a 198 países. Las compañías francesas firma ron un acuerdo en 2013 por el que estarán vinculados hasta el 2020, pero tras la renovación del convenio, la cadena amplía sus derechos hasta el año 2025. Como es lógico, la asociación tiene como principal foco el mayor evento deportivo de carácter anual que se celebra en Francia, el Tour.



Al mismo tiempo, France Télévisions se encarga de la producción de los eventos de ASO, proporcionando recursos amplios entre los que están motocicletas, helicópteros, vehículos oficiales o aviones de transporte. En total, los eventos de ASO que cubre la cadena han representado más de 180 horas de emisión este año en los canales de France Télévisions. La Vuelta a España y la Maratón de Barcelona, son otros acontecimientos en los que colabora.