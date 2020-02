Estuvo unos años ausentes por su maternidad pero como dice el dicho, "siempre se vuelve a los lugares donde cada persona fue feliz". Por eso Carla Rebecchi, jugadora histórica de Las Leonas, volvió al seleccionado argentino. El retorno se dio hace un año luego de ser madre de Vera y contó que ahora vive "el hockey de una manera distinta" y que valora "de otra forma este camino hacia los Juegos de Tokio".

Rebecchi será una de las protagonistas de la FIH Pro League de hockey sobre césped este fin de semana, en el que Las Leonas enfrentarán a Holanda (N´1 del ranking mundial) en el CENARD de Buenos Aires, sábado y domingo a las 20.30. "Contra Holanda siempre es un partido especial porque es un clásico para nosotras", dijo.

Las Leonas enfrentarán a Holanda en el CENARD, sábado y domingo a las 20.30 horas.

"Sabemos que es un rival durísimo, que juega muy bien y que debemos estar concentradas todo el partido, sobre todo defensivamente porque las holandesas son fuertes en ataque. Además, trataremos de aprovechar las ocasiones que tengamos, los córners cortos. Van a ser dos lindos partidos para jugar", agregó la porteña de 35 años, integrante de Las Leonas (hoy terceras en el ranking FIH) desde 2004.

Rebecchi, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y plata en Londres 2012, y campeona mundial en 2010 y de seis Champions Thophies, entre otros logros, se había retirado de la selección en 2017. Fue mamá de Vera, la hija que tuvo con Jorge Lombi, máximo goleador histórico del seleccionado argentino masculino de hockey, y volvió a ponerse la celeste y blanca a principios de 2019.

"Tener una hija te cambia mucho todo. Es más esfuerzo en algunas cosas porque obviamente tenés otros tiempos y dependés de otras cosas. Antes lo manejabas como quería, me la pasaba acá adentro, pero lo estoy disfrutando mucho. Por suerte tengo un marido que me acompaña y me banca para poder hacer esto, que es lo que me gusta", expresó.

Jorge Lombi es entrenador de cortos de los seleccionados de España (el último fin de semana enfrentó a Los Leones por la FIH Pro League), pero "puede manejar bastante las concentraciones.

Los Juegos de Tokio, para los que Las Leonas se clasificaron al ganar la medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019, serán los cuartos olímpicos para Rebecchi (además de subirse al podio en 2008 y 2012, participó en Río 2016, cuando Argentina quedó eliminada en los cuartos de final). "Lo que me propuse este año es disfrutar del camino a Tokio porque cuando te das cuenta ya estás en los Juegos".

"Sabemos que va a ser una preparación dura, un Juego Olímpico es el torneo más importante y el que todos quieren jugar, así que la cabeza está puesta ahí, en disfrutar, en entrenar, y en hacer la preparación que tenemos que hacer de la mejor manera hacia Tokio", agregó.

Sus Mundiales

3

Son los Mundiales que jugó (ganó una medalla de oro y dos de bronce), cuenta tres JJOO (una plata y un bronce) y siete Champions Trophy (4 oros, 2 platas y 1 bronce).

La "leona" sobre el presente



Las Leonas, dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui, golearon a Estados Unidos por 6-2 y 6-1 en el CENARD, en los dos primeros partidos válidos por la Pro League, el torneo oficial internacional previo a los Juegos. Sobre el inicio en la Liga, Rebecchi analizó: "Tuvimos buenos resultados, mostramos efectividad y marcamos la diferencia. Obviamente hay cosas para mejorar, sobre todo defender como equipo, como un bloque, pero fue un lindo arranque. Es lindo jugar en el CENARD, que es donde nos entrenamos todo el año y hace tantos años. Al estadio lo dejaron bárbaro".