Este martes por la tarde se cerró la 19na y última fecha del Torneo de Invierno del fútbol sanjuanino en Primera División. San Martín igualó 1-1 con Peñarol en el último juego y no logró quedarse con primer puesto de la clasificación, que finalmente quedó en poder de Colón Junior.

En el predio Emmanuel Mas, el Bohemio se puso en ventaja con un tanto de Matías Tello y, cuando el partido se encontraba en el final, Víctor Lanosa marcó la paridad definitiva para el Verdinegro a través de un penal.

En la previa de ese juego, la Liga Sanjuanina de Fútbol decidió programar los encuentros de ida y también las revanchas de cuartos de final. Esto es porque finalmente Villa Obrera desistió de presentar la protesta contra Alianza por la mala inclusión de un jugador.

El elenco chimbero iba a protestar y eso beneficiaría a Sportivo Rivadavia quien se quedó afuera de los ocho clasificados, pero finalmente no lo hará, así se determinó en una reunión de Comisión Directiva de la Villa en la noche del lunes.

De esta manera se cruzarán 1° (Colón Junior) vs 8° (Alianza), 2° (San Martín) vs 7° (Atenas), 3° (Desamparados) vs 6° (Villa Obrera) y 4° (San Lorenzo) vs 5º (Trinidad). Los encuentros de ida se disputarán entre viernes y sábado, mientras que las revanchas se jugarán el próximo martes.

Los choques de ida

Viernes 9 de junio

Trinidad vs. San Lorenzo

Cancha Trinidad

Hora 21.30

Sábado 10 de junio

Alianza vs. Colón Junior

Cancha Alianza

Hora 16

Atenas vs. San Martín

Cancha Atenas

Hora 16

Villa Obrera vs. Sp. Desamparados

Cancha Villa Obrera

Hora 16

Los partidos de vuelta

Martes 13 de junio

Colón Junior vs. Alianza

Hora 16

San Martín vs. Atenas

Hora 16

Sp. Desamparados vs. Villa Obrera

Cancha: Sp. Desamparados

Hora 16

San Lorenzo vs. Trinidad

Cancha: San Lorenzo

Hora 16