Entrega. Marcos Arturia se las arregló solito arriba contra el cerrado esquema de San Lorenzo. San Martín mereció algo más en San Luis.

Dicen que en el fútbol no hay justicia. Que los partidos se ganan, no se merecen. Que no alcanza con ser mejor si no se traduce en goles y para el Atlético San Martín la lección más cruel se le dio en San Luis. En una injusticia total, con un trámite que lo tuvo como gran protagonista y el infortunio de un penal en contra, el Verdinegro se quedó sin nada ante San Lorenzo de Almagro en los Cuartos de Final de la Copa Argentina. Fue derrota por 1-0 con ese gol de Girotti, de penal cuando iban 33' del primer tiempo y todo había sido de San Martín. Antes y después de ese único gol del partido, el Verdinegro había tenido mejor juego, control de la pelota, intenciones pero volvió a pecar de esa fragilidad en ofensiva que lo llevó a quedarse afuera sin merecerlo.

Comenzó San Martín intentando ser el San Martín de siempre. Con la pelota, con la iniciativa, con la idea de ir al frente. La manejó mejor, la controló y fue llevando peligro al área de un San Lorenzo que solamente se defendía. A los 16' Marcos Arturia tuvo la primera clara en un anticipo de un córner pero se fue por arriba. Parecía que San Martín iba a tener su momento feliz pero a los 31' en la primera jugada en la que San Lorenzo pisó el área, Maroni frenó, quiso tocar atrás y en el camino encontró la mano de Nico Pelaitay que terminó en penal. Girotti lo cambió por ese inmerecido gol que San Lorenzo nunca pensó lograrlo. San Martín se rebeló. Fue al frente y a los 42' la injusticia lo dejó sin empate cuando anularon un gol lícito de Llano, tras la mala decisión del segundo asistente que no vio que Giay habilitaba. Era el 1-1 pero terminó en frustración.

Durísimo. Jonatan Blanco fue uno de los que más puso en el medio. San Martín se quedó con las manos vacías ante un San Lorenzo mediocre.

En el complemento, San Martín fue a buscar lo que merecía. Los primeros minutos tuvo opciones con Blanco y a los 26' un tiro libre de Bontempo exigió la atajada del partido para Batalla. No quería entrar y ese desgaste le fue pasando factura al Verdinegro. Fue perdiendo lucidez, fue quedándose sin ese resto final para ir por el empate. Y claro, San Lorenzo con el tiempo ahora a su favor fue acomodándose para sostener la ventaja. No le sobró nada. No arriesgó nada. San Martín se quedó sin nada tal vez sin merecerlo. Apostó a lo suyo, no le alcanzó y el sueño de avanzar en la Copa Argentina se terminó.

Defensa y Chaco buscan su plaza

Defensa y Justicia, de la Primera División, y Chaco For Ever, de la Primera Nacional, se enfrentarán hoy por los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se jugará desde las 21.10 en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, contará con el arbitraje de Fabricio Llobet y la transmisión de la señal de cable TyC Sports.

El "Halcón" de Varela accedió a la presente fase tras haber dejado en el camino por penales a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que en la Copa de la Liga viene de vencer por 2-0 a Lanús y se ubica en la segunda posición de la Zona B con 12 puntos, a uno del líder Central Córdoba de Santiago del Estero. Chaco for Ever, en tanto, llegó a esta instancia luego de imponerse por penales a Villa Mitre.

Formaciones: Chaco for Ever: Gastón Canuto; Juan Galetto, Facundo Monteseirín, Yair Marín, Ignacio Abraham; Claudio Villagra, Nicolás Juárez, Emanuel Díaz, Javier Bayk; Cristian Ibarra y Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Tomás Escalante, Thiago Schiavulli, Santiago Ramos, Darío Cáceres; Solari, Schamine, Castellani, López; Facundo Echevarría y Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

FUTURO INMEDIATO

Flandria y el Reducido en el horizonte

Se terminó la ilusión de la Copa Argentina para el Atlético San Martín y ahora, vuelve al primer y gran objetivo de su año: la Primera Nacional. Sabiendo que tendrá que ganar para decidir su pase al Reducido, el plantel de Monasterio empezará hoy a preparar el partido del lunes ante Flandria por la fecha 38. Para el Verdinegro, un triunfo será clasificación al Reducido con la posibilidad de mejorar la posición final y la opción de jugar de local en los partidos de play-off. Hoy está en la séptima posición pero podría llegar a las primeras cuatro posiciones. Flandria está en descenso y solamente un punto por debajo de San Telmo, por lo que irá por la victoria.

-Zona A, 38va. fecha-

Lunes 16, a las 15.30: Estudiantes de Río Cuarto-Nueva Chicago, Defensores de Belgrano-San Martín de Tucumán, Almirante Brown-Temperley, Deportivo Morón-San Telmo, Güemes de Santiago del Estero-Almagro, Patronato de Paraná-Agropecuario de Carlos Casares, Flandria-San Martín de San Juan, Gimnasia y Esgrima de Mendoza-Brown de Puerto Madryn y Alvarado de Mar del Plata-Defensores Unidos de Zárate (en el estadio José M. Minella).

Libre: All Boys