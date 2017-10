Los mejores. El cuadro gráfico de quienes ocuparon los distintos podios generales del torneo Federal. En lo más alto, los tres mejores de Primera, encabezados por Santiago Orifici.

Final para el atrapante y atractivo Torneo Federal 2017 de saltos hípicos, que organizó la comisión de la actividad del Jockey Club. El representante del equipo de Atántica, Santiago Orifici (con 3M Florian), se alzó con el título en Primera.





Los podios en cada una de las categorías son:





Escuela Menor 0,70: 1) Karen Geria (LM León Ackron), 2) Joaquín Orifici (Brujo III) y 3) Bautista Maldonado (Top Gold Braker).



Escuela Mayor 0,70: 1) Pilar Jadur (LP Sensual), 2) Andrea Vila (Tatabra Velocce) y 3) Catalina Anchorena (LC Mauro).



Escuela Menor 0,80: 1) Bernardo Sánchez (Manolo FS), 2) Luz Brunetti ((Tequila III) y 3) Ana Belén Tagliavini (BT Solcito).



Escuela Mayor 0,80: 1) Marian Karam (Pamperito), 2) Eva Cardozo (Pepe Le Peu) y 3) Javier López (LM Remonta Elisa).



Children 0,90: 1) Julieta Ante (ADC Quick Dance), 2) Francisca Martini (Ranquel Cayuqueo) y 3) Lara Vercesi (Forastera).



Tercera 0,90: 1) Faustino Linares (Tini Augusto), 2) Francisca Aghemo (LP Santino) y 3) Juan Nievas (Cooper I).



Amateur 0,900: 1) Julieta Jamud (El Porvenir Charming), 2) Alberto Carranza (3 Coronas D"Artagnan) y 3) María Eugenia Mohedano (Gran Valor).



Children 1,00: 1) Santiago Geraige (Coral Z), 2) Paz Mancinelli (B Outshine) y 3) Sara Lucía Bello (Rubia Che).



Tercera 1,00: 1) Elisa Cuitiño (Ve y Ve Narcisa), 2) Guillermina Segado (Brasilero) y 39 Giuliana Massi (FT Ludarico).



Amateur 1,00: 1) José Carambia (Península Bruma), 2) Milagros Ancic (Excalibur Lo) y 3) Daniela Segado (Grama Reversal).



Children 1,10: 1) Inés Alessi (Black Louse), 2) Delfina Spinelli (Tibet) y 3) Thiago Lucero (Nativo Solitario).



Tercera 1,10: 1) Lucía Bustos (TF Candido), 2) Nicolás Valenzuela (Romantic) y 3) Micaela Taboada (Gladiador).



Amateur 1,10: 1) Fernando Bustos (AM Libertad), 2) Eduardo Segado (LC Can Can) y 3) Aníbal Barrios (TH Imagine).



Children 1,20: 1) Lucas Guevara (CT Chamaco), 2) Bautista Jaled (Grama Cassino) y 3) Delfina Spinelli (Charlana Z).



Tercera 1,20: 1) Delfina Bugliotti (HJ Fionna), 2) Daucan Dicarlaantonio (Arrogante I) y 3) Germán Gil (Pegasus Sinbawe).



Amateur 1,20: 1) Fernando Bustos (Abril Z), 2) Raúl Restiffo (LV Sta Fe Esperanza) y 3) Alejandro Heredia (Ranquel Chano).



Segunda 1,20: 1) Leandro Cuitiño (Valentín Rouge), 2) Tamara Boggian (Grama Casstelar) y 3) Paula Bellon (LV Chajari).



Segunda 1,30: 1) Victoria Giménez (Grama Corista), 2) Eugenia Juárez Chico (SL Bibelot) y 3) Nicolás De Monte (Grama Casstello).



Primera Categoría: 1) Santiago Orifici (3M Florian), 2) Lucas Messa (Lancaster) y 3) Victoria Chiapero (Grama Casspida).