Nunca jugó en San Juan. Es más, Luis Scola nunca antes estuvo en la provincia. Fue con el seleccionado que llegó ahora por primera vez y los fanáticos del deporte (y especialmente del básquetbol) hoy tendrán la oportunidad de alentar a uno de los mejores jugadores argentinos de la historia. Con participación ininterrumpida en la Selección argentina desde su debut en 1999, hay Luifa para rato. Es que a sus 38 años, el doble medallista olímpico dijo que no tiene fecha para alejarse de las canchas. "Mi retiro está más cerca que desde que inicié mi carrera, obviamente, pero no le puse fecha a eso. Ahora juego en San Juan ante Panamá, el fin de semana ante Uruguay y en septiembre tenemos otra ventana de Eliminatorias. Mientras me divierta en una cancha, mientras lo siga disfrutando voy a seguir jugando", aclaró el ídolo.



Por otro lado, Scola, sin dudas el gran referente del equipo argentino, se refirió al partido de esta noche y anticipó un exigente compromiso. "Panamá tiene buenos basquetbolistas, aunque generalmente les cuesta jugar bien. Es un equipo que tiene un juego anárquico, pero a la vez eso nos complica bastante. Tienen además tres o cuatro hombres que son muy experimentados, algunos de ellos militan en la Liga Nacional y por eso nos conocen bastante, así que yo espero un partido duro; no será fácil", expresó el ex NBA (compitió durante 10 años en esa liga, en cinco diferentes equipos).



Por otro lado, señaló como positivo que el seleccionado se presente en San Juan, una provincia que no tiene equipos en la vidriera nacional. "Imagino que para la gente del básquet en la provincia será una buena oportunidad de ver al equipo, eso es lindo. Por lo demás, estamos acostumbrados a jugar en las diferentes provincias e independientemente del lugar, nosotros vinimos a jugar y a intentar ganar", agregó.