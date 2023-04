El piloto Facundo Leánez cerró de manera positiva un fin de semana que había comenzado complicado en la Clase 2 del Turismo Nacional. En Paraná, el subcampeón rozó el top 10 al quedar 11mo tras una importante remontada desde el 21er lugar de la grilla. Por su parte, Diego Leánez sufrió una falla en su auto que lo obligó a abandonar a una vuelta del final.

"Mejoramos mucho de sábado para domingo, especialmente con el ritmo de carrera. Por maniobras de competencia y algunos toques no pude seguir avanzando. Pero me voy contento de Paraná porque sumamos buenos puntos para el campeonato y seguimos en el grupo de los rápidos para la clasificación, lo cual es muy importante. El objetivo es continuar trabajando para poder ganar y tratar de dejar a San Juan lo más alto posible en cada fecha", dijo Facundo, quien con este 11mo puesto en la tercera fecha se ubica en el puesto 13 del campeonato, con 36 puntos y a cuatro de meterse entre los 10 mejores.

Por su parte, Diego largó 22do (en la misma fila que su hermano) y estuvo enredado en la fricción de un pelotón que no se dio tregua. No obstante, mientras seguía avanzando posiciones el auto sufrió una falla en la penúltima vuelta, por lo que no pudo ver la bandera a cuadros.

El ganador de la Clase 2 fue el santacruceño Thiago Martínez, quien obtuvo su primera victoria en la categoría. Martínez fue escoltado por Alejandro Torrisi y Juan Ignacio Canela.

La próxima fecha será del 5 al 7 de mayo en Concordia (Entre Ríos).

C3: ganó Castellano

El bonaerense Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) se adjudicó ayer la final de la clase 3 del Turismo Nacional de automovilismo, celebrada en el autódromo de Paraná, por la tercera fecha del calendario anual de la categoría.

El piloto de Lobería, de 37 años, ratificó su buen momento al imponerse con un registro de 33m25s090/1000.

Castellano aventajó por 2s071/1000 al santafesino Fabián Yannantuoni (Fiat), mientras que Jerónimo Teti, con un Chevrolet Cruze, completó el podio a 4s382/1000.

El cuarto lugar fue para el mendocino Julián Santero (Toyota Corolla), a poco más de 7s, a la vez que Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus), a 10s450/1000.

De esta manera, el nuevo líder del campeonato es Santero, con 93 unidades, seguido por Castellano, con 77.

COPA ABARTH

Un nuevo podio para Naranjo

Firme. En dos carreras, Naranjo sumó dos podios.

El sanjuanino Joaquín Naranjo obtuvo el segundo puesto en la carrera de la Copa Abarth, categoría telonera en el TN, por lo que volvió a subir al podio y se mantiene líder del certamen.



Después de una buena clasificación, en la que estuvo a pocas milésimas de ser el polema, largó segundo en la final



Naranjo partió bien y saltó al primer puesto, superando a Figgo Bessone. Tuvo un buen ritmo el sanjuanino, pero como todo el fin de semana su auto tuvo una pequeña pérdida de rendimiento en succión debido a los 40 kilos de lastre que llevaba por la victoria de la fecha inaugural.



Sobre el final de la cuarta vuelta, Bessone dio cuenta de Joaquín y lo relegó a la la segunda posición. En ese momento, Naranjo fue a todo o nada para recuperar la ubicación.



Así, esperó para apretar el ritmo y lo hizo de manera que estuvo cerca de arrebatarle de nuevo la primera posición al campeón de la categoría, que se defendió bien.



Finalmente fue victoria para Figgo Bessone y el sanjuanino terminó segundo, en una carrera intensa y atractiva. Joaquín Naranjo sumó una buena cantidad de puntos para el campeonato, además de demostrar un buen potencial. El último lugar del podio fue para Esteban Zuberbuhler.



"Fue un carrera muy entretenida, con una gran lucha con un piloto de mucha experiencia en la categoría como Bessone. Si bien me complicaron los kilos de lastre, lo importante fueron los puntos cosechados para el campeonato", dijo Naranjo.

