River y Boca empataron ayer, por 1 a 1, en el Superclásico válido por la 7ma. fecha de la Copa de la Liga que fue parejo y por momentos de ritmo vibrante. Pablo Solari y Cristian Medina, ambos en el segundo tiempo, marcaron los goles en un Más Monumental desbordante, que tuvo una marca récord de asistentes: 84.567.

Así, River alcanzó a Independiente como puntero de la 'Zona A' con 13 puntos. El equipo de Martín Demichelis acumula tres empates consecutivos. En tanto, Boca (10), que venía de caer ante Lanús, sigue afuera de la zona de clasificación.

La igualdad fue el resultado justo en Núñez. Tanto River como Boca dispusieron de ocasiones para quedarse con el Superclásico aunque la sensación final fue que el club de Núñez desperdició la oportunidad en un instante clave del encuentro.

River tomó la iniciativa en el primer tiempo con presión en ataque e intentó imprimir un juego vertiginoso ante un Boca cauteloso. A pesar de sus altibajos, Colidio fue de lo mejor en ataque en una tarde de pocas luces para Esequiel Barco y Nacho Fernández.

En los primeros minutos del segundo tiempo, River abrió el marcador con el gol de Solari. Enzo Díaz lanzó el pase largo, ante un Boca mal parado, y el ex Colo Colo encaró con velocidad hacia el arco. "Chiquito" Romero pudo tapar el primer remate, pero no pudo en el rebote.

Luego, una tarjeta amarilla condicionó a Herrera y el uruguayo Agustín Sant'Anna lo reemplazó. Poco después, por ese sector, un desborde de Lautaro Blanco devino en el empate con el centro preciso para Medina, una de las figuras de la cancha junto con Paulo Díaz. Boca creció a partir de ahí.

Igual, los nervios jugaron un partido aparte, especialmente en los jugadores de River ante la impaciencia de su gente, que sintió el impacto de la igualdad final de Boca.

Demichelis, picante

El DT de River, Martín Demichelis, sostuvo luego del partido en conferencia de prensa que "si yo como entrenador de River termino el partido con siete defensores, seguramente no esté respetando la historia de River", en referencia a los cambios que hizo su colega, Diego Martínez. Justamente el DT de Boca destacó por su parte que "podríamos haberlo ganado nosotros y hubiera estado bien".

Central lo festejó en el Parque

En el 'Marcelo Bielsa' de Rosario, Central se hizo enorme al quedarse con el clásico por 1-0 sobre Newell's con el gol marcado por Ignacio Malcorra en el complemento.

Mientras que en el Bosque platense y tras tener que inspeccionar en la previa del juego el estadio por una falsa amenaza de bomba, Gimnasia y Estudiantes no pasaron de la igualdad sin tantos.

Hoy se finaliza con: Defensa y Justicia vs Riestra (19h), Argentinos vs Platense (19.30h), Vélez vs Tigre (21.30h) y Central Córdoba vs Atlético Tucumán (21.45h).