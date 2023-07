Si bien falta la confirmación oficial, está todo encaminado para que el partido entre San Martín y Vélez Sarsfield por Copa Argentina se juegue el 19 de este mes en la provincia de Córdoba.

Si todo sale como está estipulado, el encuentro sería ese día miércoles en Alberdi, en la cancha de Belgrano.

Desde el club de Concepción dijeron a este diario que está todo acordado, pero resta que la organización lo confirme.

El Verdinegro viene de vencer a Aldosivi por 1-0 en un encuentro que se jugó en Buenos Aires y con gran cantidad de hinchas sanjuaninos presentes. Dada la cercanía con Córdoba, se espera ahora que viaje un gran número.

Por su parte, Vélez superó en la instancia pasada a Deportivo Español. Si bien atraviesa una crisis institucional, en lo futbolístico viene en levantada, dado que ganó los últimos dos partidos, ante Lanús y Arsenal.

TODOS LOS CRUCES

River - Talleres



Colón - Lanús



Excursionistas - Almagro



Barracas Central - Boca



Racing - San Martín (T)



Instituto - Huracán



Independiente - Central Córdoba (SdE)



All Boys - Estudiantes



Villa Mitre - Godoy Cruz



Chaco For Ever - Rosario Central



Banfield - Estudiantes (RC)



Defensa y Justicia - Centro Español



San Lorenzo - Platense



Belgrano - Claypole



Patronato - Argentinos



San Martín - Vélez