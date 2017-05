Tras el subcampeonato de Liga Argentina y sin margen de descanso para la dirigencia, UPCN San Juan Voley se movió rápido en el mercado de pases y anoche anunció su primera incorporación para la temporada 2017/18. Se trata del armador Maximiliano Cavanna, quien fue elegido el mejor en su puesto en la pasada Liga Argentina. Cavanna, quien viene de jugar en Lomas Vóley, además integra el seleccionado nacional que se prepara para afrontar la Liga Mundial.



"Me llamaron del club y me interesó mucho la propuesta. UPCN es un gran club, apunta siempre a ganar y estar en lo máximo en cada competencia que afronta. Tengo muy en cuenta los objetivos que tiene UPCN y en lo personal también aspiro a coronar la próxima Liga con una vuelta olímpica", indicó Cavanna desde Buenos Aires.



El armador, quien el año pasado volvió a competir en Argentina tras competir en Italia, tuvo una buena Liga con Lomas, en la que llegó a semifinales (fue eliminado por Bolívar). Es más, Cavanna fue elegido por todos los técnicos del torneo como el mejor armador e integró el equipo ideal de la Liga. Además, el DT de la selección nacional, Julio Velasco, lo citó para integrar el equipo que ya trabaja para afrontar la World League 2017, entre otros desafíos que tendrá Argentina.



"Por supuesto que tengo que hablar con el técnico para saber qué quiere volcar al campo de juego, pero soy un jugador que a UPCN le va a dar velocidad, que le gusta defender y que es táctico. Además, entrenar con la selección argentina siempre da un plus, así que estoy muy entusiasmado en lo que pueda darle a un club tan exigente como UPCN", señaló el levantador, de 1,85 metro.

Cavanna comenzó a jugar al vóley en River, a los 9 años, por entonces motivado por sus amigos y porque quedó fascinado con el Millo que por entonces jugó la final de Liga ante Club de Amigos.



Su talento fue captado inmediatamente por los entrenadores y tuvo una carrera precoz. A los 14 años debutó en la Primera División de River jugando el torneo Metropolitano y antes de cumplir los 16 empezó a jugar la Liga Argentina.



Además de River, Cavanna compitió en Bolívar (fue bicampeón en 2008 y 2009, como suplente del brasileño William), en SOS Villa María, en La Unión de Formosa y en Lomas. En Italia, en tanto, fue armador del Volley Brolo y del Ravenna.

Una noche estelar





Con figuras de UPCN y Obras entre algunos de los invitados destacados, además de voleibolistas de los diferentes clubes de Liga Argentina y de la selección nacional, tanto en sus ramas masculina y femenina, se desarrolló anoche el Juego de las Estrellas.



El evento se hizo en el Cenard y contó con juegos para el público, desafíos varios y partidos entre las figuras de la Liga femenina, las Glorias (jugadores ya retirados) y el cierre con los All Stars de la Liga Argentina.