El velocista italiano Elia Viviani, quien este año se sumó a las filas del flamante equipo World Tour francés Cofidis, comentó al Corriere dela Sera que sintió un gran alivió y alegría al poder retomar los entrenamientos por las rutas. "Cuando salí con la bicicleta a la calle parecía la primera vez". El pedalista que supo ser por dos días líder de la Vuelta a San Juan, en la edición 2017, cuando arribó vistiendo la casaca de la selección de Italia, explicó que se ha planteado como primero objetivo el Tour de Francia. "Mi nuevo equipo es francés y quiere ganar etapas en el Tour, pero no descarto que pueda correr también el Giro. Rehice el programa varias veces y una de las clásicas que marqué es la Milán-San Remo que se corre 20 días antes del Tour. Me encantaría festejar una victoria en la Via Roma", agregó.



Sobre su estado físico confió que solo aumentó tres kilogramos durante el confinamiento. "Es un peso razonable, me había puesto un límite de subir hasta cinco kilos", culminó.