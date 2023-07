Ambas rivales cumplieron ayer con el pesaje oficial de la pelea estelar de esta noche. Televisa ESPN+ desde las 22. El combate no iría antes de las 00,30.

El sueño de todo pugilista, nacido en cualquier país del mundo, es pelear alguna vez en el Madison Square Garden o en algún lujoso hotel de Las Vegas. En el escenario de Nueva York, peleó la mayoría de los mejores del siglo pasado. Con sólo citar a Robinson y Ali, uno se da cuenta toda la gloria acumulada en el magno escenario de "la gran manzana". En "la ciudad del pecado", una de las denominaciones de Las Vegas, la historia comenzó a escribirse en los últimos 25 años del siglo XX. Recordando los nombres de los cuatro grandes medianos: Hagler, Leonard, Hearns y Durán, alcanza para valorar la importancia de pelear allí. En el tintero quedan muchos: Tyson, De la Hoya, Paquiao, Floyd Mayweather... La lista es interminable.

A las 0.30 ya del sábado (por ESPN+), en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort de Las Vegas, la sanjuanina -ex campeona mundial mosca FIB-, Leonela Yúdica (19-1-3, 1KO) subirá al cuadrilátero para medirse por las coronas de peso mínimo del CMB y AMB (Consejo y Asociación Mundial de Boxeo), con quien es considerada, hoy por hoy, la mejor boxeadora peso por peso: la estadounidense Seniesa "Super Bad" Estrada (24-0-0, 9KOs).

Para "la cátedra", Estrada parte como gran favorita para retener su título. Pero el boxeo es un deporte, donde un golpe justo puede derribar como castillo de naipes los análisis previos. La misión de la sanjuanina es difícil. Pero no imposible. Sobre el ring ha demostrado saber sufrir, lo que no es un dato menor. Estrada es una boxeadora bien fundamentada técnicamente que sale a imponer condiciones desde el inicio. Es por ello que no habrá que sorprenderse si trata de dominar el centro del ring y desde allí controlar las acciones.

Ayer en el pesaje, Yúdica, que reinó en los 50,8 kg, pesó menos. La sanjuanina clavó el fiel de la báscula en 103,7 lbs (47,037 kg) y la estadounidense en 104,4 (47,355 kg).

> RESPETO MUTUO

Seniesa Estrada - Campeona AMB/CMB, de peso mínimo

“Nunca subestimo a ninguna rival. Sé que antes se ha enfrentado a campeonas fuertes. Pero mi estilo es diferente. Tengo la meta de unificar los cuatro títulos, y para conseguirlo debo vencerla porque se interpone en mi camino”.

Leonela Yúdica - Retadora, ex campeona mosca FIB

“Estoy segura de que me han subestimado. He tenido muchas peleas y tengo mucha experiencia. Defendí mi título de peso mosca diez veces. Y si bien es un gran desafío bajar de peso, estoy lista y preparada para volver a ser campeona mundial”.

Un complemento “picante”

Estrada-Yúdica encabezará una cartelera cargada de acción que se transmitirá en vivo por ESPN+.

El respaldo incluye el regreso del olímpico estadounidense de 2016 Karlos Balderas (14-1, 12KOs), quien se enfrentará a Nahir Albright de Filadelfia (15-2, 7KOs) en un pleito a ocho asaltos en peso ligero.

El olímpico dominicano Rohan Polanco (9-0, 5KOs) intensificará la calidad de su oposición contra el contendiente panameño César Francis (12-1, 7KOs) en un choque a ocho asaltos en peso welter junior, y el zurdo japonés Subaru Murata (4- 0, 4KOs) busca extender su racha de nocauts en una batalla a seis vueltas en peso supergallo.

El prospecto de peso ligero y exdestacado amateur del equipo estadounidense Charlie Sheehy (6-0, 4KOs) y el peso semicompleto nacido en Cleveland, Ohio Dante Benjamin Jr. (7-0, 5KOs) pelearán en combates separados a ocho episodios.