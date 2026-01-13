Martes 13 para Luciano Benavídes que perdió la punta en el Rally Dakar El salteño llegó retrasado en la novena etapa y perdió el liderazgo en las Motos.

El piloto argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) tuvo una floja actuación en la etapa 9 del Rally Dakar, en la cual terminó en la novena posición y perdió el liderazgo en la clasificación general. El salteño que va en busca de su primer título en la categoría, registró un tiempo de 3 horas, 57 minutos y 32 segundos en los 418 kilómetros cronometrados correspondientes a la primera mitad de esta etapa maratón, que concluirá este miércoles.

La primera posición en la etapa quedó en manos del español Tosha Schareina (Honda), quien le sacó 3 horas, 45 minutos y 42 segundos para aventajar a Benavides por casi 12 minutos.

El liderazgo en la clasificación general quedó en manos del australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM), quien terminó segundo en la etapa, mientras que en el segundo puesto ahora aparece el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a seis minutos y 24 segundos.

Benavides, por su parte, perdió bastante terreno y cayó al tercer lugar de la general, aunque está a solo siete minutos y cinco segundos de Sanders, por lo que se mantiene metido de lleno en la lucha por el título. El argentino de 30 años va en busca de su primera consagración en el Rally Dakar, logro que obtuvo su hermano Kevin en la categoría de motos en 2020 y 2023.

La primera parte de la segunda etapa maratón del Dakar 2026 volvió a alterar el tablero en la categoría de motos.

Los 418 kilómetros cronometrados entre Wadi Ad Dawasir y el campamento maratón no solo ofrecieron exigencia extrema, sino que también provocaron un nuevo cambio de líder y una redistribución de fuerzas entre los principales candidatos.

El gran perjudicado de la jornada fue Luciano Benavides. El argentino, que había alcanzado el liderazgo apenas un día antes, sufrió al tener que abrir pista desde los primeros kilómetros, una condición que le hizo perder ritmo rápidamente y permitió que sus rivales directos lo alcanzaran casi de inmediato.

El gran protagonista del día fue Tosha Schareina. El español de Honda firmó una actuación sobresaliente, especialmente en la segunda mitad de la especial, donde desplegó una velocidad y consistencia que le permitieron superar uno a uno a los pilotos que habían largado delante suyo. Tras haber sufrido una penalización de diez minutos en la quinta etapa, Schareina parecía relegado en la pelea por los puestos de privilegio.

EL RESTO

Gran martes para el motor español en el Rally Dakar 2026, la etapa 9 deja a Nani Roma como el nuevo líder en la categoría de coches, con 57 segundos de ventaja sobre Carlos Sainz.

Los españoles Nani Roma y Carlos Sáinz, ambos pilotos de de Ford Racing, han pasado a ser primero y segundo de la general de coches del Dakar 2026 tras la disputa de la novena etapa, primera mitad de la maratón que se completará el miércoles.

El piloto catalán fue octavo por detrás de Sáinz, a 15:36 y 15:31 (tras ser penalizados ambos con 1:00 y 1:10) del ganador del día, el polaco Eryk Goczal (Energylandia Rally), mientras que el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) cedió 26:23 tras perderse en un tramo de la etapa.