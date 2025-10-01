UPCN ya tiene a sus centrales: el perfil de los tres argentinos y el brasileño que llegan al Gremial

UPCN San Juan Vóley avanza hacia la próxima Liga de Vóleibol Argentina (LVA) 2025/26 y en ese camino ya tiene definidos a sus centrales: se trata del brasileño Matheus Alejandro y los argentinos Imanol Salazar, Iván Quiroga y Federico Franetovich.

Matheus Alejandro es un central con vasta experiencia internacional. Viene de jugar en el SL Benfica (Portugal), después de haberlo hecho en Vôlei Guarulhos, como también en otros clubes como Fiat Minas o Unicaja Almería. Sus 2,08 metros, sus credenciales como bloqueador y su trayectoria europea lo convierten en una apuesta para el control en la red.

Imanol Salazar es otro de los refuerzos entre los centrales, con experiencia en clubes como River Plate, Sporting CP (Portugal) y su reciente paso por el SWD Powervolleys Düren de Alemania. Su capacidad y su crecimiento continuo lo posicionan también como pieza clave del bloque central.

Iván Quiroga sigue en club, en base a su impecable rendimiento con UPCN en la pasada temporada. Su estilo de juego aguerrido aseguraron la continuidad en el club multicampeón del central surgido en Once Unidos.

Federico Franetovich continuará aportando su experiencia en UPCN, tal como lo hizo en la temporada anterior. Antes de UPCN jugó en Monteros, Obras, Libertad, UBE L'Illa Grau (España), además de un paso en la liga austríaca con Posojilnica Aich/Dob.

Con este cuarteto, UPCN busca equilibrio en el interior de la cancha con juventud, potencia, conocimiento del equipo y experiencia.

Los centrales se suman al respaldo de un plantel que ya cuenta con los armadores Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti; y los receptores punta Alejandro Toro, el alemán Leon Meier, Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez.