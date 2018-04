Entre los médicos y pacientes del Cimyn hay incertidumbre desde que se conoció públicamente la denuncia de una mujer que acusó a Carlos Martínez, un ginecólogo atiende en la clínica, de abuso durante una consulta. Es que, hasta el momento, según comentó el titular del centro de salud, no han recibido ninguna notificación de parte de la Justicia sobre el caso. Debido a eso, aún no han tomado medidas. Sin embargo, el médico no volvió a atender y suspendió los turnos que tenía dados para hoy.

“Nosotros conocemos la existencia de la denuncia a través de los medios. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de notificación. Yo hubiese preferido que nos informaran primero, para tomar medidas y dar respuestas, pero no sucedió así”, comentó Fredy Tejada, a cargo de la clínica.

Y agregó que “el día que se conoció la noticia hablé con los médicos y revisamos los libros para ver si había quedado asentada alguna queja, pero no había nada. Nosotros no podemos emitir opinión sobre nadie ni tomar medidas porque no tenemos ninguna información oficial”.

En torno a Martínez, dijo que no es personal de planta del lugar, sino que alquila un consultorio. Y que, si bien aún no tomaron medidas en torno a su permanencia en el lugar, el médico no se ha presentado desde que trascendió la denuncia. De hecho, justamente este viernes tenía turnos dados, pero llamó para cancelarlos.

Cabe recordar que, además de la denuncia que se conoció inicialmente, otras dos mujeres se presentaron a realizar acusaciones similares. Una de ellas una lo denunció en Jáchal, el año pasado, y la otra paciente lo hizo ayer, en la Fiscalía de Capital.