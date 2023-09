Un sujeto reincidente fue condenado a 6 meses de prisión efectiva por amenazar a un comerciante que se negó a darle chorizos por su cumpleaños y por intentar robarle el celular a otro hombre, dijeron fuentes judiciales.

Su nombre es Ricardo Gastón Maradona, quien en un juicio abreviado en el fuero de Flagrancia aceptó el castigo por el delito de robo simple en grado de tentativa y amenazas.

Además de los 6 meses de cárcel, al imputado lo declararon reincidente.

El hecho ocurrió el pasado sábado. Minutos antes de las 23, personal policial de la Unidad de Seguridad Comunitaria Zona Sur fue comisionado al interior del Barrio CGT, Chimbas, lugar donde se había producido una aprehensión civil a causa de que un sujeto había intentado sustraer un teléfono celular a uno de los aprehensores.

Constituidos en el lugar, los policías entrevistaron a un comerciante que les informó que se encontraba en la puerta de su carnicería junto a dos amigos intentando arrancar su vehículo cuando se les acercó Maradona, solicitándole que como era su cumpleaños le entregara chorizos.

Ante la negativa, el ahora condenado se ofuscó y golpeó con su puño a uno de los amigos del carnicero e intentó sustraerle el celular que tenía en el bolsillo derecho de su pantalón. Maradona de hecho llegó a tomarlo y sacárselo, pero el celular cayó al piso y se dañó en la pantalla.

En ese momento, los tres hombres lograron aprehender a Maradona, momento en que comenzó a proferir amenazas a los sujetos, en particular al comerciante: "Te voy a reventar el negocio, no vas a poder trabajar, no te voy a dejar en paz".