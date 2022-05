Habitantes del Barrio Los Olivos, ubicado en Santa Lucía, denunciaron que no viven tranquilos por una banda de delincuentes que permanentemente perpetra ataques contra ellos, pese a que son sus vecinos.

La denuncia fue radicada en la seccional 29na. "Pedimos que hagan algo porque no es vida lo que tenemos. Uno sale todos los días a trabajar y estos nos hacen la vida imposible", disparó una mujer que dijo que el pasado martes, a eso de las 8 de la mañana, sufrió un intento de robo cuando caminaba por inmediaciones de San José y Libertad.

"Eran dos en una moto negra, la misma moto con la que asaltan siempre en la zona. La Policía ya sabe todo, sabe quiénes son, dónde viven, pero no hace nada. Nos dicen que no pueden hacer nada porque son conflictivos", se quejó la mujer. Y agregó: "No se puede estar, acá es zona de nadie. Encima andan con puntas".

Los vecinos le atribuyen a esa banda el ataque que sufrió la semana pasada una menor de 15 años en el interior del barrio, sobre calle Chacabuco. Esa vez la Policía aprehendió a dos muchachos de 17 y 15 años, por agredir con una piedra a la adolescente, quien tuvo que ser trasladada al Hospital Rawson por traumatismo facial, traumatismo encéfalo craneano y politraumatismo.