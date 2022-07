A pesar que el 23 de diciembre del año pasado fue notificado de la medida cautelar de un juez de garantías a favor de su ex pareja, el identificado por fuentes judiciales como Enzo Santiago Prado Araya decidió seguir hostigándola, al extremo de presentarse con un policía para impedirle a la mujer que realice un viaje que tenía previsto. Así, fue condenado a 6 meses de cumplimiento condicional, por lo que no estará preso si esta vez obedece las ´disposiciones de no molestar a su ex pareja.

La medida cautelar se aplicó porque a las 9 del 13 de diciembre la mujer se presentó en la casa de Prado Araya para retirar a su hija donde pasó el fin de semana.

En el lugar fue atendida por el imputado, quien no le permitió ingresar a la vivienda, al preguntar el motivo, Prado Araya salió y la golpeó en el ojo derecho y en la boca, lo que le provocó un sangrado. La víctima logró sacar a su hija de la casa denunciante se retiró de la casa, una vez que logró sacar a su hija de la casa del mismo.

Conociendo esa resolución, el denunciado continuó con los hostigamientos hacia la denunciante, mandándole mensajes, específicamente en febrero de este año, cuando ella iba a viajar a Córdoba y desde allí a Tierra del Fuego. En esa oportunidad cuando la víctima se predisponía a salir desde la terminal de ómnibus, el imputado se presentó acompañado de un policía, quien al ver los papeles que ella tenía para salir de la provincia, se retiró.

Hoy lunes, en juicio abreviado , Prado Araya recibió una condena y la ratificación de tener prohibido molestar a la mujer.