El fiscal Juan Manuel Dávila, uno de los que intervienen en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, dijo hoy lunes que lo que el rugbier Máximo Thomsen, uno de los ocho imputados por el homicidio, dijo esta tarde en su declaración ante el tribunal "no guarda relación" con los elementos que hay incorporados en la causa.



"Lo que él ha manifestado no guarda relación con lo que tenemos en la causa. Dio una explicación de lo que él tenía ganas de decir, nada más", consideró el fiscal en diálogo con el canal TN.



Consultado sobre si cree que Thomsen fue genuino cuando se puso a llorar frente al tribunal, Dávila expresó: "Posiblemente el llanto sea genuino, pero posiblemente también porque antes declaró la madre".



El fiscal resaltó que Thomsen decidió "responder preguntas a medias, ya que cuando se le empiezan a hacer consultas sobre otros participantes se negaba a responder".



Por su parte, Gustavo García, otro de los fiscales que impulsa la acusación en el juicio, se refirió a los dichos de Thomsen sobre la supuesta ingesta de bebidas alcohólicas previas al episodio y a los golpes que dijo haber recibido.



"Yo no vi un solo golpe de los amigos de la víctima", expresó García.



Sobre la ingesta de bebidas, explicó que "no hay pericia alcoholimétrica de los imputados" en la causa y que la fiscalía cuenta con los videos "para analizar el estado en el que se encontraban".



"No cambia en nada que ellos hayan dicho que tomaron en la playa", concluyó.