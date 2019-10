Juan José de la Plata

Habían pasado algunas horas de la agresión. Ya era la noche del 1 de octubre. Juan José de la Plata, según reza la denuncia que realizó su ex, le había propinado una paliza a cintazos a su hija de 13 años. El rugbier y médico se comunica por Whatsapp con su hija, en una conversación que comienza a las 21:55 donde queda expuesto que la había agredido, según fuentes del caso.

Esto se desprende de la investigación:

Juan José de la Plata: Te amo

Juan José de la Plata: Perdoname

Juan José de la Plata: No quise lastimarte

Juan José de la Plata: Me equivoqué

Hija: ya lo sé, vos nunca buscas lo peor para mí y lo entiendo. Pero hay cosas en la que te equivocás, porque la violencia nunca arregla nada. No va a hacer que me comporte mejor ni nada... y con el tiempo has logrado a que te llegue a tener miedo y eso no es lo que te brinda un padre, te brinda cofianza y demás. Sabés que te amo muchísimo pero las cosas desde que estás con XXX (su novia) no la estás haciendo bien, sinceramente, nadie de la familia la quiere, creo y espero que te hayas dado cuenta, espero que puedas cambiar y logres salir de eso que nos está haciendo mal a todos....

Estas son algunas de las marcas en las piernas. Tiene también en los brazos.

Otra prueba que se aportó a la causa es un contacto de De la Plata con la madre de su hija a través de mensajes de texto.

Juan José de la Plata: viste las fotos de XXXX (su hija). La hice recagar y le dije que no va a Buenos Aires, lo siento, es la única forma que va a aprender.

Madre: Llamame... a bs as si vamos, le dije que tiene un mes si cumpleaños y salidas.

En ese contacto vía SMS no aparece, a priori, ningún reproche de la madre al padre por las marcas en el cuerpo de su hija.

De la Plata está detenido y alojado desde el último viernes en el Penal de Chimbas. Pesa sobre sus espaldas la imputación de lesiones leves agravadas por el vínculo.