Agregaron a la causa imágenes de sospechosos antes del triple crimen de Florencio Varela En las capturas a las que accedió la Justicia se ve a tres de los detenidos por el femicidio narco contra Lara, Morena y Brenda.

Antes de cometer el triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, tres de los presuntos autores de los crímenes tuvieron una reunión que quedó grabada por una cámara de seguridad que ahora analiza la Justicia. En las imágenes se ve a la sobrina detenida de Víctor Sotacuro, Florencia Ibáñez, junto al tío de Pequeño J, Manuel David Valverde Rodríguez y su pareja, Alex Roger Idone Castillo, en un encuentro realizado previo a la ejecución del plan narco. Estos últimos dos están prófugos y tienen pedido de captura internacional.

Las fotos a las que accedió Infobae son parte de una grabación que ya está incorporada al expediente a cargo del fiscal Adrián Arribas. En la secuencia, se ve a los sospechosos llegar a un punto pactado a bordo de dos de los vehículos que tuvieron participación en los femicidios: el Chevrolet Cruze y el Volkswagen Fox, de Víctor Sotacuro, ambos incautados en las últimas horas durante un allanamiento en el barrio 1-11-14.

El material es determinante para los investigadores que tratan de reconstruir cómo fue la premeditación de los crímenes. En este contexto, el fiscal Arribas dijo este viernes en diálogo con la prensa que ya había logrado trazar la cronología de los hechos desde el día de los femicidios hasta las 48 horas posteriores y que esperaba ponerle fin al caso esta semana.

Valverde Rodríguez e Idone Castillo aparecen en las nuevas imágenes reveladas. Se trata de dos de los tres prófugos que buscan ahora las autoridades por las muertes de las jóvenes.

El primero de ellos, tío de Pequeño J fue sumado a la causa tras la declaración de la imputada Celeste Magalí Guerrero, quien lo mencionó durante la indagatoria realizada este miércoles. A la mujer le mostraron una foto y dijo que se trataba de “uno de los sujetos que tenían guantes de látex”.

Detalló que lo vio cuando les dejaba su casa a los presuntos narcos, a quienes les alquiló la propiedad por mil dólares para una supuesta fiesta que terminó en el triple crimen, y que esa noche vestía campeón azul de AFA y gorra con visera negra.

El familiar de Tony Janzen Valverde Victoriano es “Chuman”. Integra, además, la banda “La Jauría” y fue acusado de un homicidio ocurrido el 13 de julio de 2012 en Perú. Según a la publicación, registra varios viajes a la Argentina. En uno de esos, Manuel Valverde fue grabado por cámaras de seguridad junto a su sobrino Pequeño J cuando ingresaron a Buenos Aires, el 28 de agosto pasado. Con ellos también estaba Luis, su hermano, vía Buquebús.

Por su parte, sobre Alex Roger Idone Castillo, novio de la detenida Florencia Ibáñez, pesa una captura internacional de Interpol por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína en Perú, por lo que no puede volver a ese país porque queda preso.

Idone es el hombre que acompañaba a Sotacuro y a Ibáñez en el VW Fox blanco. En sus declaraciones a la prensa, antes de ser detenida, la sobrina de Sotacuro intentó ocultar la verdadera identidad del hombre al que señaló, luego, como su supuesto amante y al que el tío de la mujer le dice Diego.