Allanamiento en Chimbas: secuestraron 51 plantas de marihuana y detuvieron a un hombre El detenido quedó a disposición de la Justicia Federal.

Un operativo policial realizado este martes por la mañana en el departamento Chimbas derivó en el secuestro de una importante cantidad de plantas de marihuana y en la detención de un hombre de 46 años, quien quedó a disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía de San Juan, a través de la UFI Genérica, en el marco de una investigación por lesiones graves. La medida judicial se concretó en una vivienda ubicada en Villa Alonso, donde se realizó una requisa que arrojó resultados positivos.

Durante el allanamiento, los efectivos encontraron 51 plantas de marihuana que eran cultivadas en el lugar, por lo que se dio inmediata intervención al Departamento Drogas Ilegales, que procedió a su secuestro.

Como consecuencia del operativo, un hombre de apellido Ferreyra, de 46 años, fue vinculado a la causa y quedó detenido por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. La causa quedó en manos de la Justicia Federal de turno, mientras la investigación continúa para determinar el alcance del hecho y posibles responsabilidades adicionales.