Axel Hernán Rojas, el "dolor de cabeza" del Penal, pasará más de 11 años en prisión tras romper un televisor

Axel Hernán Rojas , un interno de 28 años conocido por protagonizar reiterados conflictos dentro del Penal de Chimbas y que es "un dolor de cabeza" para los penitenciarios, fue condenado tras un nuevo episodio de violencia, ocurrido semanas atrás en el edificio de Tribunales. Con la nueva condena, ya son más de 11 años los que pasará en prisión.

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Axel Hernán Rojas, el "dolor de cabeza" del Penal sumó una nueva causa por romper un televisor en Tribunales

La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo, con la asistencia de la ayudante fiscal Lucía Escudero. El hecho tuvo lugar el pasado 5 de marzo, alrededor de las 10.20 de la mañana en el marco de una audiencia de la UFI Genérica en la que Rojas estaba imputado por una causa de lesiones contra un agente penitenciario . En la sala se encontraban presentes autoridades judiciales y partes intervinientes, entre ellos el fiscal, el ayudante fiscal, la defensa oficial, el juez y personal policial encargado de la custodia.

Según consta en la causa, una vez finalizada la audiencia y disconforme con el resultado, el interno reaccionó con violencia: sin mediar palabras, intentó abalanzarse sobre el personal de fiscalía. La situación fue rápidamente contenida por el efectivo policial que lo custodiaba. En medio del forcejeo, Rojas golpeó con el puño un televisor ubicado en la sala 16. A raíz de este hecho, se inició una causa en el fuero de Flagrancia por daños.

Finalmente, mediante un juicio abreviado, fue condenado a tres meses de prisión efectiva por el delito de daño agravado. Además, se dispuso la unificación de penas, lo que eleva su condena total a 11 años y 15 días de prisión efectiva, que deberá cumplir bajo el régimen de prisión preventiva.

El nuevo episodio vuelve a poner en foco la conducta del interno, señalado como problemático dentro del sistema penitenciario.

Video: el momento de alta tensión en la audiencia

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Axel Hernán Rojas: el historial de un interno conflictivo

La conducta de Rojas en Tribunales no es un hecho aislado, sino que forma parte de un extenso historial de conflictos que DIARIO DE CUYO dio a conocer. Rojas cumple actualmente una condena unificada de 11 años, 2 meses y 15 días de prisión por delitos contra la propiedad y otros incidentes dentro de la cárcel.

Entre sus antecedentes más destacados reportados se encuentran, que en marzo de 2025 fue condenado por quemar un colchón en su celda y, meses después, por destrozar el teléfono celular que utilizan los internos para comunicarse con sus familias.

En febrero de 2025 se tragó una tijera como medida de protesta, y en 2021 se cosió la boca antes de ser sometido a un juicio para manifestar su malestar.

Con la causa por lesiones (le quebró un dedo a un penitenciario) en la UFI Genérica y con la causa por daño agravado en Flagrancia, la situación procesal de Axel Hernán Rojas vuelve a complicarse, sumando dos nuevos frentes judiciales a su ya extensa estadía tras las rejas.