Buscan intensamente a Beatriz Ayelen Lazarte, una joven de 21 años desaparecida hace 3 días La joven fue vista por última vez el 10 de enero. Desde el programa San Juan Te Busca solicitan colaboración ciudadana y recuerdan que cualquier dato puede denunciarse al 911.

El programa provincial San Juan Te Busca activó un pedido de paradero para Beatriz Ayelen Lazarte, una joven de 21 años cuyo extravío fue denunciado el sábado pasado, 10 de enero de 2026. La búsqueda es coordinada por organismos provinciales de seguridad y justicia, con el objetivo de dar con su paradero lo antes posible.

Según la información oficial difundida, Beatriz es de nacionalidad argentina, tiene tez trigueña, ojos negros y una contextura física mediana. Su estatura es de 1,65 metros y posee cabello largo de color castaño oscuro, características que fueron detalladas para facilitar su identificación.

Al momento de su desaparición, vestía un top de color morado, pantalón de color rosa y colores varios, y zapatillas de color verde claro, datos considerados relevantes dentro del protocolo de búsqueda.

Desde las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración de la comunidad, ya que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar clave para el avance de la investigación.

En caso de contar con datos que permitan dar con el paradero de Beatriz Ayelen Lazarte, se solicita realizar la denuncia de manera anónima al 911. El pedido cuenta con la intervención del Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.