Cayeron cuatro personas con armas, drogas y dinero en Santa Lucía Ocurrió en Villa del Sur. Los sujetos, entre ellos un menor, intentaron escapar y fueron interceptados por la policía.

Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas un adolescente de 16 años, durante un operativo realizado en la noche del martes en la Villa del Sur, departamento Santa Lucía. En el procedimiento se secuestraron armas de fuego, estupefacientes y una importante suma de dinero en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Báez (19), Corica (26), Luna (25) y un menor de edad. En su poder se encontraron dos armas de fuego calibre 11.25 milímetros, marca Ballester Molina, sin numeración visible, además de 160 gramos de cocaína, 145 gramos de marihuana y aproximadamente 1.500.000 pesos en efectivo.

El hecho se inició cuando los ocupantes de un Volkswagen Gol Trend intentaron escapar al advertir la presencia policial. Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado y sus ocupantes reducidos. El rodado quedó fuera de circulación y se labraron las actuaciones correspondientes.

La causa quedó en manos del Fuero Especial de Flagrancia, que ordenó la apertura de una investigación por portación ilegal de armas y dispuso peritajes sobre el material secuestrado. En el caso del menor, se dio intervención al juzgado de turno.