Cuál es el estado de salud del acompañante del motociclista muerto en Caucete Tras el violento choque en el que murió el joven Enzo Maravilla, su acompañante continúa internado.

Caucete quedó conmocionado tras el terrible accidente ocurrido en la noche del lunes en la Ruta 270, en el que murió un joven de 19 años, identificado como Enzo Maravilla.

En el accidente también resultó herido el acompañante del motociclista, un chico de 18 años, que fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson.

Según un parte oficial de este martes, el joven- del que no se dio a conocer su identidad- permanece “lúcido y estable, internado en terapia intensiva con pronóstico reservado”

La nueva tragedia en la Ruta 270 sucedió antes de las 22 de este lunes, a la altura del barrio Nikizanga, cuando por razones que investigan, una camioneta Ford EcoSport colisionó con la moto en la que circulaban los dos chicos.

El conductor del auto, de 67 años, no sufrió lesiones.