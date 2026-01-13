Tragedia en Caucete: murió un joven motociclista tras un violento choque El chico de 19 años iba junto a un compañero cuando fueron embestidos por una camioneta Ford EcoSport.

Un joven de 19 de años murió en la noche del lunes tras protagonizar un terrible accidente en la Ruta 270, en Caucete.

Ocurrió cerca de las 22 a la altura del Barrio Nikizanga cuando, por razones que se investigan, una camioneta Ford EcoSport impactó contra una moto en la que iban dos chicos.

El conductor de la moto fue asistido en el lugar y trasladado en Código Rojo al Hospital Rawson, aunque falleció horas después. La víctima fatal fue identificada como Enzo Maravilla.

El acompañante, de 18 años, sufrió heridas de distinta consideración.

En tanto que, el conductor de la EcoSport es un hombre de 67 años, que no sufrió heridas y fue demorado preventivamente, informaron oficialmente.