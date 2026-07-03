Daño en la Pampa del Leoncito: un juez impuso multas millonarias a turistas y exigió mayor protección estatal

Tras condenar a dos conductores a pagar un millón de pesos cada uno por destruir el suelo del Barreal Blanco, el juez Andres Troche ordenó al Ministerio de Turismo, Cultura y Ambiente reforzar la prevención y restauración de esta zona protegida.

La justicia de San Juan, a través del Juzgado de Paz de Calingasta, cuyo titular es Andres Leonidas Justino Troche, dictó sentencias contra dos turistas por causar daños irreparables al patrimonio natural en la Pampa del Leoncito. Los fallos, a los que accedió DIARIO DE CUYO, imponen a cada infractor una multa de $1.000.000 (equivalente a 500 Jus) por violar el artículo 187 inciso 4 de la Ley 941-R, que sanciona a quien ponga en peligro de destrucción bienes del patrimonio cultural o natural de la provincia.

Maniobras peligrosas y desprecio por el ecosistema Los incidentes ocurrieron a finales de marzo de 2026. El primer condenado, Nicolás Andrés Terluk, realizó maniobras bruscas el 28 de marzo en una camioneta Ford Ranger gris, circulando a gran velocidad entre otros vehículos y personas que participaban de un evento en el lugar. Testigos denunciaron que el vehículo dejó marcas circulares y huellas profundas en el terreno.

Dos días después, el 30 de marzo, Guido Fernando Sicoli fue interceptado tras realizar maniobras similares en una camioneta Ford Raptor roja. Según los testimonios, Sicoli realizaba "trompos" y "rayadas", levantando nubes de polvo y poniendo en riesgo a familias y ciclistas que se encontraban en las inmediaciones. El propio conductor admitió ante la justicia haber realizado giros a velocidades de entre 30 y 40 km/h.

Además de las sanciones económicas, las sentencias incluyen un mandato directo al Poder Ejecutivo provincial. El juez Troche ordenó oficiar al Ministerio de Turismo, Cultura y Ambiente y a los organismos competentes para que adopten de manera urgente medidas de restauración y prevención.

El objetivo es evitar la reiteración de estos hechos mediante un refuerzo en la vigilancia y la educación ambiental, dado que, a pesar de la existencia de cartelería que prohíbe maniobras bruscas, la zona sigue siendo vulnerable a la imprudencia de conductores de vehículos todo terreno. El magistrado recordó que la tutela del ambiente es un deber constitucional para preservar el patrimonio para las generaciones futuras y que la "ignorancia de la ley no sirve de excusa" para su incumplimiento.