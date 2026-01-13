Dejó la bicicleta en la vereda y se la robaron en segundos: el ladrón fue detenido tras huir por Santa Lucía El hecho activó un rápido operativo policial que permitió recuperar el rodado y avanzar con el procedimiento judicial correspondiente.

Un episodio de inseguridad ocurrido a plena luz del día en el departamento Santa Lucía terminó con un hombre aprehendido, luego de que intentara apropiarse de una bicicleta que había sido dejada momentáneamente sin vigilancia en la vía pública. La situación generó la inmediata intervención de efectivos de la Comisaría 5ª.

De acuerdo a la información oficial, el sospechoso logró subirse al rodado y escapar por la zona, lo que dio inicio a una breve persecución policial. La rápida respuesta permitió interceptarlo sobre calle Talacasto, evitando que el hecho se consumara y recuperando el elemento sustraído.

La bicicleta fue secuestrada en el marco del procedimiento y posteriormente restituida a su propietaria, mientras que el sujeto fue trasladado a sede policial para continuar con las actuaciones de rigor.

Por disposición del Ayudante Fiscal Tomás García, se dio inicio al procedimiento especial de flagrancia, al considerarse el hecho como robo en grado de tentativa, quedando el detenido a disposición de la Justicia.

Desde la Policía recordaron la importancia de extremar medidas de cuidado con los bienes personales, ya que este tipo de delitos suele concretarse en cuestión de segundos cuando no hay supervisión directa.