25 de febrero de 2026 - 15:56

Detuvieron a dos hombres vinculados al robo de varias viviendas en Caucete

El procedimiento se realizó en el barrio Nikisanga.
Por Redacción Diario de Cuyo

Un operativo policial en Caucete terminó con dos detenidos y el secuestro de varios objetos denunciados como robados. El procedimiento fue encabezado por la Brigada de Investigaciones Este, con colaboración de las comisarías 9ª y 37ª.

Las tareas se concretaron en el barrio Nikisanga, donde fueron aprehendidos dos sujetos de apellido Tejada, de 29 años, y Méndez, de 19, en el marco de una causa por hurto que investiga la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi.

La investigación se originó a partir de un hecho denunciado el 20 de febrero en el interior del barrio Felipe Cobas, donde una mujer reportó el robo de distintos efectos desde su vivienda.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un televisor de 43 pulgadas marca RCA, color negro, un teléfono celular Motorola modelo G30 y otros elementos que fueron reconocidos por la damnificada.

En el mismo procedimiento también incautaron una bicicleta marca JIEPUBK rodado 29 y una netbook, objetos que estarían vinculados a otro ilícito ocurrido en el Loteo San Nicolás.
Tanto los detenidos como los elementos recuperados quedaron a disposición de la UFI interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.

