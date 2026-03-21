Final trágico para un hombre que iba a visitar a su novia pero se desorientó, un camión lo atropelló y murió

El hecho que tuvo un final trágico ocurrió en Santiago del Estero. La víctima solía tener episodios en los que perdía la noción del tiempo y espacio

Final trágico. Un hombre se desorientó cuando se dirigía a visitar a su novia en Santiago del Estero, un camión lo atropelló y murió

Un hombre de 76 años falleció durante la madrugada de este sábado en un siniestro vial en la Ruta Nacional 34 en la ciudad de Forres, departamento Robles, en la provincia de Santiago del Estero. La víctima se dirigía a visitar a su pareja, pero se perdió en el camino, fue impactada por un camión y tuvo ese final trágico.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.30, cuando un camión Ford Cargo que circulaba en sentido norte a sur atropelló al peatón -identificado como Dante Américo Díaz- que apareció sorpresivamente sobre la calzada, según precisó el medio local El Liberal.

Qué dijo el conductor del camión El conductor del camión, un hombre de 50 años oriundo de Quimilí, declaró ante los efectivos de la Comisaría 52 que, tras sobrepasar a otro vehículo, se encontró de manera repentina con la víctima en el centro de la ruta.

Relató que intentó evitar el impacto, pero no consiguió frenar a tiempo y embistió al hombre con la parte frontal del vehículo. Personal de Criminalística y paramédicos acudieron al lugar de inmediato y constataron el fallecimiento de Díaz debido a las lesiones sufridas. El fiscal de turno, Hugo Herrera, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial.

Durante la investigación, familiares de la víctima informaron a las autoridades que el hombre había salido de su vivienda en el paraje Higuera Chacra durante la tarde, expresando a uno de sus hermanos que iría a visitar a su novia.