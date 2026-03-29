    • 29 de marzo de 2026 - 14:27

    Hallaron en buen estado al hombre que era intensamente buscado en San Juan desde el lunes

    Adolfo Aníbal Rivero, de 64 años, fue encontrado en buen estado de salud en Caucete, tras varios días de intensos operativos de búsqueda.

    AdolfoAníbal Rivero.-

    Adolfo Aníbal Rivero.-

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    El hallazgo se produjo luego de un llamado de alerta que advirtió sobre la presencia de una persona con características similares a las del hombre desaparecido. A partir de esa información, efectivos de la Comisaría 9ª se trasladaron hasta el lugar y lograron identificarlo.

    Según las primeras informaciones, Rivero se encuentra en buen estado de salud. Tras ser asistido por personal policial, fue trasladado para someterse a una evaluación médica y, posteriormente, concretar el esperado reencuentro con sus familiares.

    Un dato clave para su localización fue que vestía la misma ropa con la que había sido visto por última vez, tal como se había difundido en los pedidos de colaboración: una campera de polar verde, pantalón color mostaza y zapatillas blancas, además de una mochila negra y un gorro rojo.

    Rivero era buscado desde el lunes, cuando sus familiares perdieron contacto con él. Ante la falta de noticias, el miércoles radicaron la denuncia en la Policía de San Juan, lo que activó el protocolo del programa San Juan te Busca.

    La preocupación había ido en aumento debido a que el hombre padece esquizofrenia, una condición que incrementaba los riesgos asociados a su desaparición. Durante los días de búsqueda, se desplegaron intensos operativos en distintos puntos de la provincia, con especial foco en el departamento Chimbas.

    Los rastrillajes se concentraron principalmente en zonas descampadas cercanas al Predio Ferial Costanera, donde efectivos policiales y personal de las Unidades Fiscales de Investigación realizaron recorridos exhaustivos en sectores de difícil acceso. Según había detallado el fiscal José Plaza, los operativos abarcaron un amplio perímetro que incluyó desde la intersección de Salta y Costanera hacia el este, extendiéndose por varios kilómetros.

    Pese al esfuerzo desplegado, los resultados habían sido negativos hasta el momento del hallazgo, que finalmente llevó alivio a la familia y al entorno del hombre, que aguardaba con angustia novedades sobre su paradero.

    Ahora, con Rivero a salvo, las autoridades centran su atención en su recuperación y en esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición.

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