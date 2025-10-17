Murió Gastón Benítez en un terrible accidente de tránsito en una ruta

Un hombre de 42 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la rotonda de ingreso al hospital central Ramón Carrillo y su acompañante tuvo algunas lesiones que derivaron en su internación en el centro asistencial, informó El Diario de la República.

La tragedia ocurrió el jueves a la noche cuando Gastón Benítez iba al mando de una moto Corven 250 cc que circulaba hacia el este. El rodado habría intentado ingresar a la colectora sur del acceso al hospital cuando perdió el control e impactó contra el guardrrail.

El lugar del accidente fue demarcado por la Policía como el kilómetro 781 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a pocos metros de la rotonda de ingreso al hospital central.

Los allegados a la víctima fatal solicitaron en redes sociales colaboraciones para afrontar los gastos del sepelio.