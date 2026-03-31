Rawson: secuestran cocaína y marihuana en un allanamiento y detienen a un hombre
El operativo en Villa San Damián, Rawson, permitió incautar droga, dinero y una balanza. Un joven de 27 años quedó detenido.
Los efectivos policiales encontraron varios elementos relacionados a la causa de Rawson en el auto Peugeot 307 en el que circulaba la pareja.
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Un operativo antidrogas en Rawson terminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de un joven de 27 años, en el marco de una causa federal por infracción a la Ley 23.737. Actuaron personal del Departamento Drogas Ilegales, con la colaboración del Grupo Táctico GERAS, en un allanamiento realizado en Villa San Damián, sobre calle Vidart.
Durante el operativo, ordenado por la Unidad Fiscal Federal de San Juan a cargo del Francisco Maldonado, los efectivos secuestraron un total de 215 gramos de cocaína y 5 gramos de marihuana.
Un hombre detenido y una mujer demorada
Además, en el lugar se logró la detención de un sujeto identificado como Coria, de 27 años, quien se encontraba junto a su pareja, una mujer de apellido Casivar, de 24 años.
Según informaron fuentes policiales, ambos se movilizaban en un Peugeot 307, donde se hallaron más elementos vinculados a la actividad: una pequeña cantidad de marihuana, una balanza de precisión y dinero en efectivo.
Como resultado del procedimiento, Coria quedó detenido y fue vinculado a una causa penal por infracción a la Ley 23.737, que sanciona los delitos relacionados con estupefacientes. En tanto, Casivar fue licenciada, quedando supeditada a la investigación.
La causa continúa en manos de la Justicia Federal, que avanzará con las medidas correspondientes para determinar el alcance de la actividad ilícita.