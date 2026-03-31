Rawson: secuestran cocaína y marihuana en un allanamiento y detienen a un hombre

El operativo en Villa San Damián, Rawson, permitió incautar droga, dinero y una balanza. Un joven de 27 años quedó detenido.

Los efectivos policiales encontraron varios elementos relacionados a la causa de Rawson en el auto Peugeot 307 en el que circulaba la pareja.

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Un operativo antidrogas en Rawson terminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de un joven de 27 años, en el marco de una causa federal por infracción a la Ley 23.737. Actuaron personal del Departamento Drogas Ilegales, con la colaboración del Grupo Táctico GERAS, en un allanamiento realizado en Villa San Damián, sobre calle Vidart.

a5ad6d60-db24-4ff0-bbdd-735f449778f3 El Departamento de Drogas Ilegales tuvo el apoyo del GERAS. Durante el operativo, ordenado por la Unidad Fiscal Federal de San Juan a cargo del Francisco Maldonado, los efectivos secuestraron un total de 215 gramos de cocaína y 5 gramos de marihuana.

Un hombre detenido y una mujer demorada Además, en el lugar se logró la detención de un sujeto identificado como Coria, de 27 años, quien se encontraba junto a su pareja, una mujer de apellido Casivar, de 24 años.

Según informaron fuentes policiales, ambos se movilizaban en un Peugeot 307, donde se hallaron más elementos vinculados a la actividad: una pequeña cantidad de marihuana, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

40f6f4a7-c1bc-4a26-8f54-a0ef0113ad15 Coria es el apellido del detenido por la causa federal. Como resultado del procedimiento, Coria quedó detenido y fue vinculado a una causa penal por infracción a la Ley 23.737, que sanciona los delitos relacionados con estupefacientes. En tanto, Casivar fue licenciada, quedando supeditada a la investigación.